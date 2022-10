”Global CyberSecurity Summit 2022” este prilejul celebrării Lunii Europene a Securității Cibernetice, fapt pentru care în data de 15.10.2022, începând cu ora 15:45, în sala ”Vasile Goldiș” din incinta clădirii Consiliului Județean Arad, s-a organizat un eveniment marcant la nivel internațional unde au participat specialiști de top, cadre didactice universitare și reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniul CyberSecurity, care au prezentat și dezbătut subiecte de mare actualitate cu scopul de a promova educația digitală și de securitate cibernetică în rândul cetățenilor și de a le schimba percepția asupra amenințărilor cibernetice din viața de zi cu zi, atunci când utilizează Internetul la locul de muncă, la școală sau acasă. În cuvântul său, Ramona LILE, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, a deschis lucrările conferinței internaționale Totodată, mesajul de început a conferinței a fost susținut de vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Răzvan Cadar.

Inițiativă organizării acestei conferințe internaționale vine din partea Asociației EU-LEX, reprezentată de domnul Drd. Constantin-Marius ARĂDAN aflat în parteneriat cu Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad și Consiliul Județean Arad, din dorința de a aduce împreună specialiști de top din cadrul D.C. Cyber Task Force (DC2TF) of the Romanian-American Chamber of Commerce in Washington, D.C., cadre didactice academice din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad și din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, reprezentanți ai mediului de afaceri, practicieni din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București.

În contextul în care provocările din arealul cibernetic evoluează într-un ritm alert unde comportamentul uman reprezintă un rol fundamental pentru siguranța în mediul cibernetic, ”Global CyberSecurity Summit 2022” s-a concentrat în mod deosebit pe creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor din România și a dezvoltării culturii de securitate cibernetică, prin expunerea unor exemple concrete și tematici specifice domeniului dar în același timp adaptate pe înțelesul publicului larg a contextului de securitate cibernetică European și cel internațional.

Mesajul conferinței internaționale ”Global CyberSecurity Summit 2022” a fost: „SECURITATEA CIBERNETICĂ ESTE O RESPONSABILITATE A TUTUROR! OPREȘTE-TE. GÂNDEȘTE. CONECTEAZĂ-TE!”.

Partenerii manifestării: Consiliul Județean Arad, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, Marymount University, Arlington, Virginia, USA, Whiteford, Taylor & Preston, USA, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București, ZIPPER România, Radio ALT Fm și SENSUS. Înregistrarea conferinței va fi disponibilă pe site-ul: cybersummit.ro

