Grădinița 19 scapă, pentru câteva luni, de evacuare

Evacuarea Grădiniței 19, din clădirea situată în centrul Timișoarei, programată pentru 19 decembrie, s-a amânat. Aceasta pentru câteva luni, după ce între reprezentanții primăriei și cei ai proprietarului s-a reușit un dialog. Totuși, se pare că la mijloc ar fi și un punct ”dureros”, în negocierile dintre părți.

Cu proprietarul clădirii unde funcționează acum grădinița s-a reușit purtarea unui dialog, ca urmare s-a cerut prelungirea contractului pentru câteva luni, până la realizarea efectivă a mutării, spune viceprimarul Ruben Lațcău.

”Am ajuns anul trecut într-un punct critic în care proprietarul clădirii, nu doar a amenințat că ne va evacua, ci a făcut demersuri pentru contractarea unui executor judecătoresc pentru evacuarea grădiniței. Ar fi trebuit ca până undeva la sfârșitul anului, pe 29 decembrie să fi fost evacuați de acolo, dar după multe discuții am reușit să îl conving pe proprietar să păstrăm o relație corectă, să rămânem acolo încă o perioadă, de asemenea, să negociem o continuare de contract la valoarea ultimei evaluări care a fost făcută acum un an de zile. O prelungire care să fie doar pentru câteva luni, urmând ca grădinița să se mute în clădirea fostului Inspectorat Județean Școlar, aici lângă primărie, pe CD Loga, unde am căzut de acord, în principiu, cu Mitropolia Banatului. Undeva în cursul lunii ianuarie va veni și acest contract de închiriere. Mutarea preconizată vrem să se întâmple în lunile de vacanță din fenruarie. Din luna martie, grădinița va începe lucrul în noua locație”, a spus Lațcău în plenul CLT.

Dar, viceprimarul a adus în fața consilierilor locali o problemă, cea a faptului că primăria nu a plătit, timp de un an de zile, chiria pentru respectiva clădire, perioadă în care proprietarul și chiriașul nu s-au înțeles. Probabil tot în cadrul dialogului purtat s-a ajuns la soluția de a plăti acum suma pentru perioada respectivă, în așa fel încât să nu se ajungă la procese și la plata, aproape sigură, a unor penalități serioase. Posibil că acest punct a fost chiar un punct necesar a fi rezolvat pentru procedura de prelungire cu câteva luni a contractului. Așadar, Ruben Lațcău a inițiat un amendament, care a cerut consilierilor locali să aprobe plata acestei sume.

În discuție a intervenit și primarul Dominic Fritz, care a cerut acceptarea acestei plăți.

”Asta este soluția, pe ultima sută de metri, cu care putem să ne asigurăm că vom avea o tranziție lină între clădirea unde este grădinița acuma și unde va fi. Este vorba de o chirie mult sub piață, deja stabilită. Nu există niciun dubiu, avem obligația să plătim această sumă și doar arată că avem o bună credință care ne va ajuta să respectăm copiii și părinții care sunt în această situație de nesiguranță, care, cred eu, trebuie terminată”, a spus și Fritz.

Până la urmă, atât amendamentul cu plata chiriei retroactiv, dar și hotărârea în integralitate, pentru prelungirea pe câteva luni, au fost aprobate.

