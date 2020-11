Hărțuire, violență, proxenetism, într-un lot olimpic al României. Dezvăluirile unei sportive din Timișoara

O sportivă, fostă practicantă de atletism și actuală – până în urmă cu câteva zile, de fapt – membră a lotului olimpic feminin de bob face dezvăluiri despre ceea ce întâmplă în cantonamente și în perioadele dintre competiții. Sunt acuzații de hărțuire, intimidare, violență și chiar proxenetism. Cine este sportiva? Ioana Gheorghe, de 23 de ani, din Timișoara. Cine este acuzatul? Paul Neagu, antrenorul lotului. Ioana Gheorghe, deși a început doar de puțin peste un an să practice bob, a obținut deja și rezultate. Printre altele, cel mai notabil rezultat este o medalie de argint la Campionatul European, desfășurat la început de 2020.

Același gen de fapte s-ar fi petrecut de ani de zile, iar Federația de Bob și Sanie ar fi asistat nepăsătoare, contând mai mult rezultatele obținute de echipă. Componentele lotului, pe de altă parte, fie de frică, fie din cauza unor rivalități, au tăcut, uneori chiar și când au fost audiate de poliție. Acum, sportiva, împreună cu logodnicul ei, s-au hotărât să facă destăinuirea, după ultima întâmplare, petrecută duminică, 15 noiembrie. Joi, 19 noiembrie, cei doi au relatat cele întâmplate pentru Ziua de Vest, aducând și dovezi care să le susțină povestea.

Contextul

Pentru a lămuri contextul în care Ioana Gheorghe vine cu aceste dezvăluiri, prezentăm cel mai recent eveniment. Duminica trecută, 15 noiembrie, lotul național de bob se afla în Letonia, la Sigulda, unde se făceau ultimele pregătiri înainte de începerea sezonului competițional, prima etapă fiind programată pentru vineri, 20 noiembrie. După sosire, aceasta a rămas singură în cameră, când antrenorul a intrat peste ea. Redăm întâmplarea așa cum ne-a prezentat-o chiar Ioana Gheorghe:

„Am avut niște altercații cu această fată, colega mea [colega1] (Ziua de Vest preferă să cenzureze numele fetelor implicate – n.r.). Fiind rivale, ne urmărim fiecare interesul. De anul trecut și până acum, eu sunt titulară, sunt împingătoarea numărul 1. Ea a făcut tot posibilul să încerce să mă saboteze. (…) Eram cazate toate într-un apartament: un living și un dormitor. Eu și cu [colega 2] am stat în living și ele au stat în dormitor. Patul meu era aproape de ieșire. Ea (colega 1 – n.r.) trântea ușile intenționat și țipa intenționat. Am rugat-o frumos să nu mai trântească ușile, a început din nou cu miștouri, să zic așa. M-am dus la antrenor și i-am explicat situația. L-am rugat să mă lase să mă odihnesc. El a început de atunci: «Unde vrei să te muți, băi fato? Fă-ți bagajele și du-te acasă!». I-am spus logodnicului meu despre treaba asta și au vorbit la telefon. Antrenorul i-a spus lui la telefon că eu deja am început să nu mai progresez, că are deja două mediocre, pe [colegele 1 și 3] și că eu devin a treia, că am început să dau starturi foarte proaste, că pot să plec acasă.

În ziua respectivă, își ținea ziua de naștere una dintre colege. Paul Neagu, antrenorul, știa că am rămas singură în cameră, că fetele au mers la băieți, în clădirea de lângă, și că eu niciodată nu merg în cameră la ei. Atunci, mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp, în care mi-a spus că fetele au plecat la băieți și m-a întrebat dacă putem să discutăm puțin. I-am răspuns, între ghilimele, cu ceea ce mi-a spus logodnicul meu că a vorbit cu el, «că sunt mediocră, că nu mai progresez, că îmi fac bagajele să plec acasă». A văzut mesajul după 10 minute și în nici 12, în total, a fost la mine în cameră.

Eram în lenjerie intimă, numai ce ieșisem de la duș. A intrat peste mine în cameră, nici nu l-am văzut la început, pentru că ascultam muzică în căști. Când l-am văzut, eram la mine la pat. Mi-a smuls telefonul din mână. În momentul în care i-am spus să îmi dea telefonul înapoi, că nu are niciun drept să îl ia, s-a repezit. Eu eram în pat și el stătea în picioare și se uita de deasupra mea. Avea telefonul în mână și a încercat să dea cu el în mine. Atunci, l-am prins de mână, l-am întrebat «Ce faceți?». A încercat să mă jignească și să mă înjure. Eu am strigat-o pe colega mea care era în dormitor. El a început să îmi râdă în față «Nu ai martori, nu știe nimeni». Până la urmă, a văzut că era în cameră. A început să spună «Nu ți-am făcut nimic, nici nu te-am atins. Niciun fel de problemă, acum ies din cameră». Îi zicea colegei «Fata asta are halucinații, nu știe ce vorbește. A luat-o razna, a înnebunit. Îi trebuie psihiatru». După ce a plecat, am întrebat-o pe colega mea dacă a auzit ce s-a întâmplat, a spus că nu…”. La fel, când a venit și poliția, la apelul logodnicului, colega nu a recunoscut nimic. „Mi-au râs în nas”, a ținut să adauge Ioana.

Logodnicul acesteia, Christian Toth, ne-a mai spus: „Foarte important de menționat că, pe lângă aceste agresiuni fizice și că a intrat peste ea în cameră, iubita lui – amanta, el este căsătorit – este în aceeași echipă. Nu este legal asta. Chiar ea a spus «Să nu crezi că Paul Neagu ar fi vrut să te agreseze sau violeze». Noi nu ne-am gândit la viol, dar iubita lui vedem că s-a gândit…”.

Până la urmă, ea s-a hotărât să plece, singură. L-a sunat pe logodnicul său, dar până acesta a venit după ea, a trebuit să își asigure singură cazarea la un hotel. Înainte de a pleca, totuși, i-a fost înaintată o hârtie pe care să o semneze, declarând că pleacă pe propria răspundere. Nu a făcut-o. Din acel moment și până la revenirea în țară, nici Federația Română de Bob și Sanie, și cu atât mai puțin antrenorul nu s-au mai interesat de ea. Situația a fost prezentată, pe 17 noiembrie, atât federației, cât și Comitetului Olimpic Sportiv Român (COSR). Doar cei din urmă au venit cu un răspuns până acum. Răspunsul COSR, semnat de secretarul general George Boroi:

„Luând la cunoștință, cu stupoare, cele relatate în e-mail-ul din 17.11.2020, ne exprimăm totalul dezacord față de astfel de situații. În legătură cu cele expuse de dumneavoastră, am solicitat în regim de urgență Federației Române de Bob și Sanie să analizeze situația și să acționeze rapid pentru clarificare și soluționare. În procesul de soluționare a speței, se poate conta pe sprijinul COSR. Totodată, trebuie să știi că faptele expuse de tine sunt foarte grave și, pentru încadrarea lor corectă, vor trebui probate. În ceea ce privește siguranța ta, ne manifestăm totala deschidere și sprijinul necondiționat”.

Alte fapte asemănătoare ale antrenorului

Din câte se pare, aceasta nu a fost singura „ieșire” de acest gen a antrenorului. În trecut, atât Ioana Gheorghe, cât și alte colege au avut parte de ieșiri violente și nu numai. Despre evenimentele din trecut, sportiva timișoreancă ne-a mai povestit:

„Am fost la atletism. Am ales să mă duc la bob anul trecut, cu toate că am auzit povești despre antrenorul ăsta că este proxenet și că se ocupă cu femei, că este împreună cu o sportivă, colega mea [colega 2]. Cu toate astea, am ales să mă duc acolo, să văd ce rezultate pot obține. Anul trecut (2019 – n.r.), după ce am plecat din Timișoara în sezonul competițional în septembrie, la nici o lună după, în octombrie, antrenorul meu, Paul Neagu, a avut prima agresiune fizică și verbală asupra mea. A intrat peste mine în vestiarul de femei, mi-a smuls telefonul din mână și a încercat să mă lovească. L-am prins de mână și am strigat după ajutor, am strigat-o pe colega mea care era în sală. Antrenorul a început să îmi râdă în față «Nu ai niciun martor, nu știe nimeni ce am făcut». Când au ajuns colegele mele, a început să spună că am luat-o razna, că am înnebunit, că nu știu ce vorbesc, că nu m-a bătut nimeni. În clipa aia, am spus că dacă se mai întâmplă vreo agresiune fizică sau verbală sau mă mai jignește, eu o să plec acasă. Am continuat bine sezonul, după care m-am întors în Timișoara”.

Alte întâmplări au mai avut loc în perioada mai – septembrie 2020, când lotul a fost la Constanța, unde era baza de antrenamente, la pensiunea Sport Forum. Aici, aceasta a mai avut o agresiune, însă față de altă colegă, la care au asistat și logodnicul și părinții Ioanei. „I-a spus că o să o rupă în bătaie, că o să îi rupă gura, a sărit la ea să o bată. Nu am văzut momentul, dar am auzit toată discuția pentru că eram la balcon. Logodnicul meu și părinții erau acolo, la masă, la 10 centimetri”.

De menționat că, pe 15 noiembrie, când a venit poliția din Letonia la locul unde erau cazate fetele, colega abuzată la Constanța ar fi spus despre acuzațiile de violență asupra Ioanei că „Paul Neagu nu putea să facă așa ceva”. Cu doar câteva luni înainte, în septembrie 2020, chiar aceasta i-a mărturisit Ioanei într-o convorbire pe WhatsApp că antrenorul s-a luat de ea pentru o a doua dată. Atunci, vorbind despre antrenamentul de a doua zi, [colega 1], după cum am numit-o noi, a spus că nu mai vrea să se antreneze cu Paul Neagu în acea zi, dar și că nici nu vrea să discute cu el despre asta. Ioana a întrebat-o dacă îi este frică, dar aceasta a spus doar că „o să fie din nou așa” (dacă vorbesc – n.r.). Discuția s-a încheiat cu colega care a spus că „o să îi spună că, dacă mai face o dată la fel, o să cheme poliția”.

O altă colegă, cea care este amanta antrenorului, i-a făcut și ea o destăinuire Ioanei. Despre eveniment, ea ne-a spus: „ [Colega2] mi-a mărturisit în cameră faptul că ea și-a pierdut împingătoarea înainte de jocurile olimpice pe motiv că Paul Neagu a lovit-o! Atunci, ea a intrat într-o formă gravă de depresie. Ea știe despre agresivitatea lui Paul Neagu, doar este îndrăgostită de abuzatorul ei. În Winterberg, cu 2 săptămâni înainte de Sigulda, noi fiind în sezon, Andreea a mărturisit «,,Andreas (băiatul lui Paul Neagu, care este antrenorul nemților – n.r.) m-a bătut!»”.













Paul Neagu și „fet(iț)ele sale”

Ioana Gheorghe ne-a mai povestit și alte întâmplări, poate, prin natura lor, și mai revoltătoare, dacă se poate. La Constanța, antrenorul Paul Neagu, ne-a spus atleta, are relații cu lumea interlopă, dar și sprijin din politică. Aici, el le-ar pune pe fete să se întâlnească cu bărbați din cele două medii. Antrenorului îi plăcea să folosească formula „Vin cu fetele mele”, după cum ne-a spus Ioana. Chiar și articolele de presă în care prezintă rezultatele obținute de lotul de bob, antrenorul – ce-i drept, cu alte conotații – vorbește despre „fetele sale”.

Cum s-a ajuns de la fete la fetițe? Explică Christian Toth: „Foarte important de menționat este că acest om se ocupă în Constanța cu proxenetism. Ele au fost duse din timpul lor liber, sâmbătă și duminică cu diverși oameni din lumea interlopă. Știm de domnul Mazăre din Constanța, bine-cunoscut. Erau rugate să se îmbrace cât mai provocator. Acei oameni le făceau diferite propuneri, el le prezenta drept «fetițele lui» și, dacă cineva dorea, putea să ia legătura cu ele. Ea (Ioana – n.r.) chiar a fost certată pe această chestie, că și-a permis ca unui moș libidinos, că nu pot să îi spun altfel, să i-o taie, cu alte cuvinte. I s-a spus că din cauza ei nu mai sunt invitate la acele mese”.

„La acele întâlniri, ne punea să ne îmbrăcăm provocator, să zâmbim oricărui bărbat și să facem ce ni se spune. Indiferent ce ni se propunea, nu aveam dreptul să spunem nimic. În mai, mi-am permis să-i răspund unui bărbat care mi-a făcut referiri perverse. De atunci, Paul spune că din vina mea «nu mai suntem invitate la masă»”, ne-a explicat atleta. Tot la Constanța, de exemplu, un anume „Ianis din Portul Tomis” l-a întrebat pe antrenor dacă „are vreo fetiță pentru el”, acesta răspunzând „Desigur, ți le aduc la masă să le vezi”.

Tot logodnicul a mai menționat că Paul Neagu a încercat această tactică chiar și cu alte ocazii, la competiții. „În sezon, s-a întâmplat cu preparatorul fizic al Chinei, neamț. Și Paul Neagu este din Germania, vorbește foarte bine germană. Au luat parte fetele la o discuție în care el l-a întrebat pe preparatorul fizic al Chinei dacă dorește vreo fată de la el din echipă, că le poate avea pe oricare dintre ele. S-a întâmplat sezonul trecut asta”.

Cei doi logodiți ne mai spun că la Constanța, ca urmare a acțiunilor de proxenetism, pe numele lui Paul Neagu se pregăteau mai multe plângeri, dar acesta a scăpat de fiecare dată, bănuiesc aceștia, tocmai datorită relațiilor pe care le are în politic. Chiar unul dintre frații Mazăre, Mihai, spun cei doi, a dat de înțeles că „i s-a pus pata” pe Ioana.

Mai mult, Ioana reclamă și că, în timpul antrenamentelor, este filmată, „doar de la spate”, fără să primească înregistrările. „Cine știe căror bărbați le mai trimite”, ne-a mai spus ea. În plus, în timpul unei cine la care lua parte doar cu logodnicul și antrenorul, prima replică a lui Neagu a fost „Porți chiloți? Lasă-mă să văd”. Mai mult, indiferent de context, mai spune Ioana, antrenorul făcea trimiteri sexuale. Drept dovadă, ne-a arătat ce tipuri de mesaje trimitea pe grupul de WhatsApp al lotulului:

„Cel mai grav este că din cauza unui om care se ocupă cu astfel de chestii, ea poate să rateze o medalie olimpică anul viitor, își ratează cariera, i s-a întrerupt bobul, nu mai primește salarii, nu mai primește diurne. Practic, fără voia ei, i se oprește cariera în sport”, a concluzionat Christian Toth. „Sunt aproape să îmi ratez cariera în două sporturi, pot spune, din cauza lui Paul Neagu. Am lăsat atletismul pentru bob, iar acum dacă nu mai sunt în lot…”, ne-a mai spus și Ioana Gheorghe. Acum, cei doi s-au adresat și Federației Internaționale de Bob și Sanie (International Bobsleigh & Skeleton Federation – IBSF), dar urmează să își caute dreptatea și în instanță.

În scrisoarea trimisă pe e-mail COSR și FRBS, Ioana Gheorghe cerea: „Pentru aceste fapte și pentru toate momentele la care a trebuit să iau parte, chiar și dacă nu eram la antrenament sau la competiție, consider că, pentru o femeie de 23 de ani, sunt fapte foarte grave. Voi apela la instanța de judecată, iar dumneavoastră vă solicit concedierea și audierea antrenorului Paul Neagu, deoarece sportul de performanță și lotul olimpic nu se alcătuiesc din «pești» și prostituate, persoane din lumea interlopă, cercuri de oameni perverși, abuzuri fizice si verbale”.

„Luați legătura cu federația”

Joi după-amiază, în jurul orei 18.00, Ziua de Vest a încercat să ia legătura telefonic și cu Paul Neagu, pentru ca și acesta să își prezinte punctul de vedere. Antrenorul, după ce m-am prezentat, a spus doar „Luați legătura cu federația”. Am încercat să îi prezint problematica, dar după nici două cuvinte, a închis. De menționat că acesta are două numere de telefon, răspunzând doar la cel nemțesc, cel românesc fiind închis. A doua zi, vineri, 20 noiembrie, lotul urma să participe la etapa de Cupă Mondială de la Sigulda.

Încercăm să obținem și un punct de vedere al Federației, referitor la ancheta internă dispusă de Comitetul Olimpic, și revenim cu alte detalii.

