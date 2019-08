Hoț specializat în lovituri în restaurante din Timișoara, dat în urmărire generală pe Facebook

Proprietarii unui restaurant din Timisoara au hotarat sa nu mai sesizeze politia, care si asa nu prea face nimic, ci sa dea un hot in urmarire generala pe Facebook, pentru a-l prinde si a-si recupera paguba.

Silvia si Sandu Iosim, patronii restaurantului Aragosta, au decis sa apeleze la ajutorul prietenilor de pe retelele de socializare pentru a identifica un individ care a venit la restaurant, a comandat mai multe portii de mancare, apoi a disparut fara sa mai achite nota de plata.

“Daca il vedeti pe acest hot de restaurante, va rog sa aveti mare grija! Are un mod de abordare, in felul urmator: comanda de mancare pentru muncitori, la pachet, si bautura, este foarte grabit sa le trimita cu taxi sau cu soferul, iar in acelasi timp el isi mai comanda si in restaurant sa manance si asteapta alti prieteni.

Intre timp, comanda pentru domiciliu este gata, iar el lasa mancarea sa pe masa si zice ca se duce sa duca mancarea la taxi. Si dus a fost, nu a mai platit nimic! Aveti grija, a mai incercat din nou, tot in Lipovei. Are in jur de 40 de ani, zambeste larg si are un dinte lipsa. Si ceva auriu in gura. Pe urmatori ii scot eu”, spune Silvia Iosim, patroana restaurantului Aragosta.

