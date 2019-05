Hoții au spart mașinile invitaților la nunta unui polițist, de la restaurantul J’adore

Hotii din Lugoj par ca nu mai au nicio retinere. In noaptea de sambata spre duminica, mai multe persoane au actionat in imediata apropiere a restaurantului J’adore de pe strada Caransebesului.

Culmea este ca pagubitii erau invitati la nunta unui politist, iar hotii si-au facut de cap spargand masinile in timpul petrecerii. Cativa petrecareti au declarat pentru Lugoj Info.ro ca invitatii nu au mai gasit loc in parcarea restaurantului si s-au gandit sa isi lase masinile peste drum, intr-un loc folosit des de invitati cand parcarea din fata este arhiplina. Cum restaurantul si sala de petreceri au o capacitate de peste 400 de persoane si doar cateva zeci de locuri de parcare, invitatii sunt des nevoiti sa isi lase masinile in apropiere, lucru care de multe ori atrage atentia hotilor. Asa s-a intamplat si in noaptea de sambata spre duminica.

Cand proprietarii au revenit la masini, si-au gasit autoturismele sparte, iar mai multe bunuri au disparut. Desi politistii au demarat cercetari pentru prinderea hotilor, sunt sanse slabe ca indivizii sa fie prinsi, deoarece in zona unde infractorii au operat nu era nici macar lumina, dar sa mai fie si camere de supraveghere.

