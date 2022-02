„Iar ne-a mințit Lațcău”. Colterm nu a ars mai mult cărbune în această iarnă decât în precedentele

„Iar ne-a mințit Lațcău!”, afirmă Roxana Iliescu, consilier local la Timișoara din partea PRO România. Aceasta explică cum viceprimarul userist al Timișoarei, împreună cu colegii de partid din Consiliul Local, transmit informații eronate referitoare la situația companiei de termoficare Colterm. Concret, Lațcău spuneau că „În iarna asta am ars până acum mai mult cărbune decât am ars în oricare altă iarnă din ultimii ani de zile!”. Consiliera PRO România vine cu date care demonstrează, însă, că nu doar că s-a ars mai puțin cărbune decât în ultimii ani, ci că acesta a fost și de proastă calitate, fiind nevoie de mai mult gaz pentru aprinderea acestuia la CET Sud și producerea de agent termic la CET Centru.

„În timp ce primarul Fritz vorbește mult, dar fără a spune lucruri concrete, ba mai mult, dă dovadă de necunoaștere și după caz, că nu prea îl ajută memoria (în chestiunea cu fundamentarea celor 130 milioane pe care i-a cerut Guvernului și referitor la declarațiile pe acest subiect ale administratorului special- o să explic cu altă ocazie), colegii useriști, cu Lațcău în frunte, ne iau de proști și mint cu nerușinare!”, scrie Roxana Iliescu într-o postare pe rețelele de socializare.

„Studiul de caz” al acesteia are la bază discuțiile din ultima ședință a Consiliului Local Timișoara, desfășurată marți, 8 februarie. Iliescu afirma că „nu au cărbune suficient, iar ăla pe care îl au este de proastă calitate, ceea ce a determinat un consum de gaz mult mai mare decât ar fi necesar în mod normal și implicit costuri extrem de mari pentru plata gazului!”.

Useriștii i-au dat replică, prima dată prin viceprimarul Ruben Lațcău: „În iarna asta am ars până acum mai mult cărbune decât am ars în oricare altă iarnă din ultimii ani de zile!”. Ovidiu Merean a completat comunicând cantitatea consumată de cărbune, pe luna decembrie, din ultimii 3 ani: „2019- 41 t, 2020- 44 t, 2021- 46 t (mii de tone, de fapt – n.r.)”. „Deci informația că anul ăsta s-a ars cel mai puțin cărbune este absolut greșită și un FALS, care ar trebui demontat! IN ACELAȘI TIMP, S-A ARS TOT CAM LA FEL DE MULT GAZ!”, concluziona consilierul local USR.

În postarea sa, Roxana Iliescu prezintă următoarele date și concluzii:

„CET SUD:

❗️1)Cantitățile de cărbune consumat pe sezonul de iarnă ( octombrie- aprilie):

Precizez că voi rotunji cifrele, să le fie useriștilor mai ușor cu calculele.

2015/2016- 224 000 tone

2016/2018- 264 000 tone

2017/2018- 304 000 tone

2018/2019- 146 000 tone

2019/2020- 255 000 tone

2020/2021- 249 000 tone

2021 până în prezent, 143 000 tone

❗️2)Cantitățile de cărbune consumat pe lunile octombrie- ianuarie (inclusiv), din ultimii 3 ani, PLUS CANTITATEA de standard metri cubi DE GAZ consumată:

2019/2020- 125 000 tone ~ 5,1 mil. Smc gaz (standard metri cubi)

2020/2021- 165 000 tone ~ 7,8 mil. Smc gaz

2021/2022- 131 000 tone ~ 9,5 mil Smc gaz

De unde rezultă următoarele: în 2019, pentru o tonă de cărbune se ardeau 41 Smc de gaz; în 2020, pentru aceeași tonă de cărbune, s-au ars 47 Smc de gaz; iar în 2021, PENTRU ACEEAȘI TONĂ DE CĂRBUNE, s-au ars 73 Smc de gaz! Asta înseamnă o creștere a cantității de gaz consumată pentru aceeași tonă de cărbune, în 2021, mai mare cu 78% față de nivelul anului 2019!!! Prin urmare, bă băieți, repetați după mine, poate așa vă intră în cap mai bine: pentru o tonă de cărbune , în decembrie 2021 am folosit cu 78% mai mult gaz decât in decembrie 2019- acesta este randamentul arderii!!! Asta ce înseamnă? Cărbune de proastă calitate!

❗️3)Cantitățile de cărbune consumat pe luna decembrie, din ultimii 3 ani, PLUS CANTITATEA de Smc DE GAZ consumată ( asta apropo de minciuna ridicolă conform căreia s-a consumat cam aceeași cantitate de gaz a useristului Merean):

2019: 41 tone cărbune~ 1 640 000 Smc gaz

2020: 44 tone cărbune~ 2 438 000 Smc gaz

2021: 46 tone cărbune~ 3 017 000 Smc gaz

Prin urmare, lăsați-o mai ușor cu eterna și unica explicație conform căreia prețul crescut al gazului este justificarea sumelor colosale pe care le plătim! Inclusiv prostia voastră o plătim! Prostia de a nu constitui stoc de cărbune și prostia de a primi toate mizeriile aduse de furnizorii de cărbune pe care îi agreați!

Faceți naibii ceva, măcar pe ultima sută de metri… luați mostre aleatoriu și inopinat, cu oameni de încredere și mergeți la un laborator independent să verifice puterea calorifică, poate așa conștientizați și voi realitatea!

PS Lațcău mi-a transmis în plen că eu nu prea înțeleg de mai multă vreme mai nimic… 🤣🤣🤣🤣

Același Lațcău, care văd că și-a făcut un obicei în a mă jigni, m-a acuzat iar (!!!) că aș fi făcut niște afirmații publice greșite referitoare la faptul că Colterm refuză cărbune din mine de adâncime, care în realitate nu s-ar preta a fi ars în CET Sud… Nu-l băgați în seamă pe vice, cred este extenuat! Eu nu am făcut niciodată vreo afirmație, în niciun context, legată de minele de adâncime. Mă confundă…!”.

