Ilie Sârbu: “Dacă am pierdut Kandia și Elba, măcar să rămână fabrica de țigări în picioare”

Conform noului PUZ, vechea fabrică de pălării, care face parte din cartierul Iosefin, de pe bv. Republicii, va dispărea, așa cum au fost șterse de pe suprafața pământului timișorean Elba, Kandia sau fabrica de lapte.

Ilie Sârbu, președintele Asociației Salvați Patrimoniul Timișoarei, spune că e păcat că se întâmplă așa ceva, dar asta cere dezvoltarea urbană. În această situație el speră ca măcar clădirea fostei fabrici de țigări să rămână în picioare, fiind un obiectiv foarte important al Timișoarei.

Din clădirea fabricii de pălării va fi păstrată totuși partea din față, așa impun normele, fiind un monument istoric.

“Uite așa o altă fabrică celebră din Timișoara va dispărea. Va apărea o zonă rezidențială, vor fi clădiri de birouri și de locuințe, va fi și o bancă. Se potrivește cu ceea ce mai este acolo. Dat fiind că avem clădirea Nokia, totul va fi raportat la regimul de înălțime potrivit cu aceasta. Chiar dacă este o zonă protejată, sperăm să dea bine totul. Ceea ce se va ridica acolo să fie de folos orașului. E trist că nu se ține cont de ceea ce a fost cândva patrimoniul cultural-industrial, dar nu putem opri dezvoltarea urbană. Dacă am pierdut Kandia și Elba, măcar să rămână fabrica de țigări în picioare, deși se autodistruge. Pe viitor zona gării va deveni foarte interesantă”, a declarat Ilie Sârbu, președintele Asociației Salvați Patrimoniul Timișoarei, joi 16 mai, la o conferința de presă.

Pe de altă parte, după multe confruntări, clădirea ce se construiește din cartierul Elisabetin va fi cu parter plus 3 etaje, lângă cea mai veche biserică ortodoxă din Timișoara.

„Noi nu blocăm dezvoltarea Timișoarei, așa cum ne acuză primarul Nicolae Robu. Noi am încercat să îi aducem la discuții pe vecini și pe cel care investește în zonă, să aplanăm conflictul. Acolo voiau să ridică clădirea de șase etaje cu parter. Păcat că, deși este cea mai veche biserică ortodoxă din Timișoara, nu este monument istoric, am constatat cu amărăciune. A fost construită în primă formă 1794, iar forma actuală, la sfârșitul secolului XIX. Dacă se va lucra acolo, mi-e teamă de ceea ce e mai rău: biserica nu cumva să se rupă în două. Trebuie să spun că am găsit o deschidere la dialog foarte mare în legătură cu problemele de patrimoniu ale orașului, chiar de la arhitectul șef al Timișoarei, Sorin Ciurariu”, a declarat Ilie Sârbu.

