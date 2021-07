Imobiliare.ro lansează, în colaborare cu DSA Advisor, serviciul de brokeraj de credite ipotecare

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor consumatorilor finali de pe piața rezidențială autohtonă, Imobiliare.ro își anunță colaborarea cu brokerul de credite DSA Advisor. Astfel, prin intermediul unei secțiuni special create în cadrul portalului, utilizatorii vor putea apela la experți în materie de finanțare, beneficiind, în mod gratuit, de consultanță și asistență în procesul de contractare a unui împrumut ipotecar.

„Unul dintre punctele majore de fricțiune în procesul de achiziție a unei locuințe este chiar finanțarea acesteia. Asta pentru că, de regulă, cumpărătorii nu pot cunoaște în detaliu piața bancară, cu toate aspectele sale legale și detaliile privitoare la costuri, pentru a se asigura că iau cea mai bună decizie. Aici intervine brokerul de credite, care face lucrurile mult mai accesibile pentru client și îl ghidează spre soluția de finanțare cea mai potrivită pentru situația sa, în funcție de ofertele existente în piață la acel moment”, spune Dan Niculae, Head of New Business, Imobiliare.ro.

Pentru moment, serviciile oferite de DSA Advisor prin intermediul Imobiliare.ro sunt disponibile doar pentru achizițiile din zona Capitalei, urmând ca, ulterior, această opțiune să fie accesibilă și în alte mari orașe ale țării.

„Colaborarea cu platforma Imobiliare.ro reprezintă evoluția naturală a două servicii conectate în multe aspecte. Intermedierea de credite are permanent nevoie de business de calitate, iar publicitatea și intermedierea în imobiliare au nevoie de soluții optime în zona finanțărilor achiziției de locuințe. Imobiliare.ro și DSA Advisor sunt companii-fanion, fiecare pentru domeniul ei de activitate, așa că asocierea celor două nu este decât o consecință firească a strategiilor îndreptate către oferirea de servicii și soluții complete consumatorilor”, a declarat Doru Iliescu, General Manager, DSA Advisor.

60% dintre cumpărătorii din marile orașe au nevoie de finanțare bancară

Potrivit unui studiu derulat recent de Imobiliare.ro, obținerea unei finanțări bancare reprezintă o necesitate pentru mai bine de jumătate dintre cumpărătorii de locuințe din marile orașe și împrejurimile acestora. Astfel, rezultatele obținute de compania de cercetare Unlock relevă că 60% dintre respondenți au nevoie de un credit, față de doar 32% care dispun de bani-gheață pentru o achiziție, în vreme ce 8% ar fi interesați de sistemul de rate la dezvoltator.

În ciuda nevoii masive de finanțare existente în piață, Doru Iliescu, General Manager, DSA Advisor, punctează că, în comparație cu sisteme bancare europene mai avansate, unde intermedierea de credite acoperă până la 80% din totalul tranzacțiilor, cel puțin pe segmentul de retail, în România ponderea acestor servicii nu depășește 20%.

„Pe măsură ce piața se maturizează, această categorie de servicii devine indispensabilă, așadar această lansare contribuie la obiectivul principal al Imobiliare.ro: acela de a ajuta cumpărătorii să ia cele mai bune decizii pe tot parcursul procesului de achiziție a unei locuințe, cu ajutorul profesioniștilor. Am ales DSA Advisor, un partener de încredere, cu experiență solidă în domeniu, cu ajutorul căruia ne vom asigura că utilizatorii noștri au parte de cele mai bune soluții de finanțare. Rolul nostru este acela de a facilita creșterea nivelului de educație financiară la nivelul pieței și de a încuraja cumpărătorii să analizeze opțiunile de finanțare cât mai devreme în procesul de achiziție”, spune Dan Niculae, Head of New Business, Imobiliare.ro.

Analiza comparativă a mai multor oferte, esențială

Potrivit studiului citat, 81% dintre persoanele interesate de obținerea unui credit intenționează ca, mai înainte de a contracta un împrumut, să compare ofertele mai multor bănci. De menționat ar fi și că, dintre respondenții din această categorie, 64% dispun de un avans de minimum 15% din valoarea proprietății – ceea ce înseamnă că aceștia îndeplinesc condițiile pentru accesarea unui credit ipotecar standard.

În acest context, unul dintre principalele avantaje oferite de colaborarea cu un broker de credite constă în faptul că potențialul cumpărător beneficiază de acces rapid la ofertele mai multor bănci – oferte aparent similare, dar care pot prezenta, printre rânduri, diferențe semnificative (de costuri, dar nu numai). De luat în calcul este și posibilitatea de a obține condiții de acordare mai avantajoase, special negociate de către un consultant în materie de finanțare. În plus, acesta se va ocupa, în detaliu, de documentația aferentă procesului de creditare, ca și de deplasările la bancă. La toate aceste avantaje se adaugă, desigur, faptul că serviciile unui broker de credite sunt gratuite pentru consumator – retribuirea corespunzătoare a activității întreprinse de către acesta revenind exclusiv instituțiilor finanțatoare partenere.

„Pe lângă eternele suspiciuni privind «clauzele ascunse», în contractele de credit există clauze care trebuie citite și înțelese. Cu toate acestea, sunt puțini acei consumatori care chiar o fac. Din acest motiv este mai sigur să fii asistat de un profesionist în măsură să-ți explice în detaliu toate prevederile contractuale, pentru o mai bună înțelegere a obligațiilor asumate. Mai mult, în prezent, sistemul bancar operează cu anumiți indicatori pe care consumatorii obișnuiți nu îi înțeleg pe deplin – aspecte care, odată ignorate, devin adevărate «capcane» pentru clientul care o pornește din bancă în bancă în căutarea «celei mai bune oferte»”, spune Răzvan Greciuc, Managing Partner, DSA Advisor.

