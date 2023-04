În anul Capitalei Europene a Culturii, Muzeului Național de Artă deschide o expoziție temporară dedicată Timișoarei

Vineri, 28 aprilie, ora 18:00, va avea loc vernisajul expoziție temporare „Timișoara – portretul unui oraș”, compusă din lucrări ale artiștilor locali contemporani cât și din opere de artă aflate în patrimoniul muzeului. În cadrul evenimentului de deschidere vor avea loc două recitaluri, susținute de Caius Herea și Narcisa Brumar, respectiv de studenții Facultății de Muzică și Teatru sub îndrumarea profesoarei Conf. Univ. Dr. Mariana Șarba.

Conceptul expoziție „Timișoara – portretul unui oraș”, parte a proiectului „Timișoara through the lens of artists” a prins formă din dorința Muzeului Național de Artă Timișoara de a celebra moștenirea culturală a urbei de pe Bega printr-un elogiu adus orașului, precum și artiștilor, care de-a lungul timpului au surprins cu ajutorul penelului, peniței, cărbunelui, aparatului de fotografiat și a instalației, lumea care îi înconjoară. Momentul în care ne aflăm este prielnic pentru această expoziție, având în vedere atenția pe care o primește orașul prin prisma proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2023, reafirmând importanța sa pe scena culturală a continentului. Publicul străin, precum și cetățenii timișoreni, sunt invitați să exploreze spațiul urban prin opere de artă pe care le pot conecta cu realitatea care le este familiară.

În cadrul acestei prezentări a Timișoarei vom întâlni nume cunoscute, atât din trecut precum și din prezent, ale căror creație a întruchipat zeitgeistul epocii în care au fost activi, prin implementarea tehnicilor tradiționale, precum și prin noile media, plăsmuind din forul bogat al subconștientului marcat de realitatea lumii înconjurătoare, opere de artă care surprind orașul în flux. Lucrările de artă contemporană, expuse pe simeze alături de operele din trecut, deconstruiesc țesutul urban analizând elementele sale distinctive, precum și materia din care acesta este plămădit, într-un efort de a reda spiritul orașului de pe Bega. Pentru a putea înțelege această expoziție cu adevărat, dincolo de informația vizuală absorbită, vom analiza atât istoria socio-politică a locului, precum și scena artistică care a dat naștere maeștrilor care l-au transpus în imaginile pe care le putem vedea, explorând pe rând tematicile abordate în cadrul expoziției

Lucrările, provenite din depozitele MNART, aparțin artiștilor consacrați din oraș printre care se numără József Ferenczy, Stefan Jäger, Oskar Szuhanek, Ilona Litteczy-Krausz, Catul Bogdan, Franz Ferch, Emil Lenhardt, Albert Kristoff Krausz, Ioan Isac, Marion Jilcu, Ernestin Braunecker, Ciprian Radovan, Constantin Flondor.

Artiștii contemporani care au împrumutat lucrări sunt Suzana Fântânariu, Elena Minodora Tulcan, Dana Constantin, Sorin Scurtulescu, Dacian Andoni, precum și lucrări ale artistului Peter Jecza, împrumutate din partea Fundației Triade.

