În ce domenii își pot găsi cu ușurință un job candidații din orașe precum: București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara?

Până pe 24 noiembrie, pe hipo.ro se desfășoară Angajatori de TOP Virtual – cel mai mare târg de joburi online la nivel național. Cea de-a 14-a ediție reunește 160 de companii care oferă peste 9.000 de oportunități de carieră din domenii diverse de activitate: IT, FMCG, Servicii și BPO, Inginerie, Retail, Servicii Financiare, Auto, Turism etc. Ofertele angajatorilor sunt variate, astfel încât atât profesioniștii cât și studenții pot găsi joburi în orașe precum București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Brșaov etc.

Participarea la Angajatori de TOP Virtual este gratuită și accesibilă pentru toate persoanele care sunt în căutarea unui job. Candidații trebuie să își creeze un cont pe site-ul Hipo.ro, iar după logare vor putea aplica la joburile potrivite pentru ei. Pentru o selecție mai amănunțită, filtrele de căutare afișează oportunitățile de carieră în funcție de domeniul și orașul de interes.

Candidații care participă la Angajatori de TOP Virtual beneficiază de avantaje precum:

Accesibilitate – candidații își pot găsi o oportunitate de carieră indiferent de orașul în care locuiesc;

Confortul oferit de posibilitatea de a aplica direct cu CV-ul completat pe Hipo.ro la jobul dorit, Indiferent de oră sau locație;

Șanse mai mari de a găsi un loc de muncă datorită accesului la o plajă mai largă de oportunități de carieră.

Care sunt domeniile cu cele mai multe oferte de locuri de muncă în funcție de oraș?

Toamna aceasta, persoanele care nu au reușit să ajungă la edițiile fizice Angajatori de TOP București și Timișoara, dar și candidații aflați în alte orașe din țară, au prilejul de a alege dintr-o paletă diversă de oportunități de carieră oferite de companiile participante la ediția virtuală a târgului de joburi la nivel național. În urma studiului realizat de organizatori privind joburile publicate de companiile participante pe hipo.ro, a reieșit topul domeniilor cu cele mai multe oportunități de carieră pentru orașe precum: București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași.

Candidații care vor să lucreze în IT&C sau banking găsesc cele mai multe oportunități în București

Joburile în București sunt fruntașe în ceea ce privește volumul și diversitatea. Domeniul IT&C se situează pe primul loc în ofertele de angajare ale companiilor, urmat de sectorul financiar-bancar în care angajatorii recrutează constant. Șansele de angajare se mențin și pentru candidații din domenii de activitate precum Marketing&PR, Customer-Support, Resurse Umane, Inginerie, Vânzări, Logistică-Achiziții, sau Audit-Consultanță.

Inginerii sunt la mare căutare în Timișoara

Candidații interesați de joburi în Timișoara au parte de vești bune, mai ales din partea companiilor din domeniul Inginerie-Producție care sunt în plin proces de recrutare și au un volum mare de joburi deschise. Persoanele cu studii economice își pot găsi o oportunitate în domeniul financiar-bancar, iar companiile de audit și consultanță au un număr însemnat de joburi. De asemenea angajatorii recruteză și în celelalte domenii, precum: IT&C, Logistică-Achiziții, Customer-Support, Vânzări, Marketing&PR, sau Resurse Umane.

În Cluj-Napoca sunt deschise posturi în domenii precum financiar-bancar, vânzări sau inginerie

Companii din sectoare de activitate precum financiar-bancar, vânzări sau inginerie oferă joburi în Cluj-Napocapentru candidații care se află în căutarea acestora. Accesarea târgului de carieră Angajatori de TOP Virtual oferă oportunități de angajare variate, așadar companiile participante se axează și pe recrutarea inginerilor, programatorilor sau candidaților cu studii economice.

Candidații din Iași își pot găsi joburi în vânzări, banking dar și IT&C

Toamna aceasta ofertele angajatorilor se remarcă printr-un procent semnificativ de joburi în Iași în domenii precum banking și vânzări. Persoanele care nu se regăsesc în acestea zone de activitate nu trebuie să se descurajeze deoarece angajatorii sunt prezenți cu oferte de locuri de muncă în Audit-Consultanță, Customer-Support și IT&C.

Angajatori de TOP Virtual poate fi accesat pe hipo.ro până duminică, 24 noiembrie. În secțiunea dedicată evenimentului: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetopvirtual vor putea vizita profilele companiilor, pot vizualiza joburile disponibile și cerintele solicitate de angajatori, respectiv pot aplica la joburi.

Câteva dintre companiile care participă la Angajatori de TOP Virtual sunt: Allianz Technology, Arctic, Automatic Data Processing (ADP) România, BCR, Bosch România, British American Tobacco, BTL România Aparatură Medicală, Cegedim, Coca-Cola HBC România, Cognizant Softvision, Computer Generated Solutions România, Continental, Dell Technologies, Deltatel, dm drogerie markt, Dr Leahu, DRiV, Emerson, Enel, Finastra, First Bank, Flex, G2-Travel, Garrett – Advancing Motion, Genpact, Goodyear, Groupe Renault România, Harman, Hella, HP Inc, HRS România, Kambi, Kaufland România, Kimball Electronics, Leroy Merlin, Medicover, Mercedes-Benz România, MHP- A Porsche Company, Mood Media, Nokia, NXP Semiconductors, Peek & Cloppenburg, Penny Market, Philip Morris România, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank, RapidSolution, Siemens Industry Software, Societe Generale European Business Services(SG EBS), Teleperformance, TELUS International Europe, Ubisoft, Veeam Software, Visteon, Vodafone, Wipro Technologies.

Despre Catalyst Solutions

Catalyst Solutions este o companie românească de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 13 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum :

www.hipo.ro , singurul portal de carieră dedicat exclusiv candidaților cu studii superioare;

Angajatori de TOP , cel mai mare târg de carieră din România, care are loc de două ori pe an, în București, Timișoara și online, pe www.hipo.ro;

DevTalks , eveniment care reunește 2.000 de profesioniști IT pasionați de Web, Java, Security, Big Data & Cloud, DevOps, Emerging Tech, Product Management, Digital Transformation, Mobile, QA&Testing și SAP

Top Talents România , program care identifică și premiază cei mai valoroși 250 de tineri români;

, program care identifică și premiază cei mai valoroși 250 de tineri români; Studiul Cei mai doriți angajatori, cel mai cuprinzător instrument de pe piață, care măsoară gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum și așteptările pe care candidații le au de la aceștia.

