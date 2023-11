În România, în ultimul an, 43.000 de pacienţi s-au internat BPOC care, în 2-3 ani, pot deceda din cauza maladiei

Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, a atras atenţia asupra pericolului BPOC (Boală Pulmonară Obstructivă Cronică), o boală care se manifestă în principal la persoanele fumătoare. Potrivit medicului, numai anul acesta în România s-au internat 43.000 de pacienţi care, în 2-3 ani, pot deceda din cauza maladiei.

”BPOC este o boală în care cam 70 la sută din etiologie este datorată fumatului. Restul de o treime, 20-30 la sută sunt datorate micropoluanţilor sau mediului toxic. Unul dintre simptomele care pot să apară este această sete de aer. problema este când apare această disnee, deja pacientul a pierdut cel puţin 50 la sută din funcţia pulmonară. Practic din doi plămâni, dacă e să o luăm plastic, mai foloseşte doar unul singur”, a declarat medicul Cristian Oancea, la Medika TV, joi seară.

Cristian Oancea a precizat că BPOC este pe locul trei în lume ca mortalitate.

”Mai este tusea, de obicei tusea tabacică care apare dimineaţa, dar tusea care apare şi pe parcursul zilei, iar pacientul acuză o oboseală marcată. Toţi aceşti factori cumulativi te duc la aceatsă boală, BPOC, o boală care din nefericire e pe locul trei ca şi mortalitate în lume. Aproximativ 400 milioane de pacienţi au aceatsă boală. În România, în ultimul an, 43.000 de pacienţi s-au internat cu aceatsă boală, aceasta înseamnă că au făcut o exacerbare severă şi s-au internat în spital. Gândiţi-vă că aceşti pacienţi în 2-3 ani pot să nu mai fie, pentru că decedează”, a mai spus Cristian Oancea.

Pentru a atrage atenţia asupra BPOC, în curtea Institutului Naţional de Sănătate Publică, din Capitală, a avut loc o caravană în care oamenii, fumătorii în special, au putut să îşi măsoare nivelul de nicotină.

”INSP a avut iniţiativa de a atrage atenţia asupra problematicii bolilor pulmonare, asupra problematicii date de consumul de tutun. Ieri a fost ziua BPOC, iar astăzi este Ziua Naţională de Luptă Împotriva Tutunului. INSP, împreună cu Institutul Marius Nasta, împreună cu Asociaţia Română de Promovare a Sănătăţii, cu COPAC – Asoţiaţia coaliţiie pacienţilor, am vrut să atragem atenţia asupra pericolului reprezentat de fumat, de fumat de orice produse şi am avut o caravană cu care am încercat să atragem atenţia, în curtea INSP. Oamenii au putut să îşi măsoare nivelul de dependenţă nicotinică (…). Le-am măsurat tensiunea arterială pentru că unul dintre efectele imediate ale consumului de tutun este vasoconstricţia arterială şi o creştere a tensiunii arteriale. Am vizat fumătorii şi am dăruit inimi, mingiuţe anti-stres.Au fost surprinşi că au dependenţă la nicotină şi că nu e atât de uşor să renunţi la fumat. De asemenea, am vrut să transmitem un mesaj şi pentru cei care nu fumează, să nu înceapă să fumeze”, a declarat Eugenia Bratu, medic primar, şef secţie promovarea sănătăţii – INSP – Centrul Naţional de Supraveghere a Bolilor Netransmisibile, al Medika TV.

Eugenia Bratu a subliniat că dacă un om nu a fumat până la vârsta de 25 de ani, şansele să devină fumător sunt foarte mici.

”Sunt studii care arată că 84 la sută dintre fumători au început să fumeze până la vârsta de 25 de ani. Asta înseamnă că dacă reuşeşti să nu fumezi până la 25 de ani, şansele de a rămâne nefumător sunt foarte mari”, a spus Bratu.

Întrebată la ce vârste încep oamenii să fumeze, Eugenia Bratu a explicat că acest lucru se întâmplă la vârste fragede.

”Din păcate am observat un pericol în această zonă. La INSP încercăm să avem date reale. Avem mai multe studii pe care le derulăm, unul dintre ele se referă la stilul de viaţă în rândul tinerilor (…) Arată un consum îngrijorător al tinerilor. Ultimele date arată că jumătate dintre tinerii de liceu au fumat în viaţa lor. E un procent foarte mare (…) Fumătorii au un risc de 20 de ori mai mare de a face cancer pulmonar, în comparaţie cu nefumătorii ”, a declarta Eugenia Bratu.

