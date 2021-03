În Timiș se deschid punctele gastronomice locale – atracția turistică a acestei veri în Banat

În câte gospodării țărănești vom putea mânca la vară? Timișul pregătește satele pentru turism. O fructuoasă întâlnire dintre primarii comunelor din zona Făgetului cu producătorii agroalimentari locali, cu investitorii și cu fermierii a avut loc, recent, în comuna Tomești.

Invitați speciali au fost reprezentanții DSVSA Timiș și ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Evenimentul a trezit un interes foarte mare în rândul participanților, dat fiind că obiectivul principal a fost înființarea punctelor gastronomice locale, ceea ce a confirmat încă o dată potențialul de dezvoltare a turismului rural în Timiș.

Deschiderea punctelor gastronomice locale, închirierea caselor pentru turiști sau clasificarea unor pensiuni, dezvoltarea rutelor pentru drumeție și cicloturismul au fost principalele teme de discuție. Punctele gastronomice locale sunt bucătării particulare în care turiștii pot servi mâncăruri specifice zonei.

Acestea pot funcționa în ferme sau gospodării țărănești și, dincolo de profitul financiar, ele pot aduce o contribuție definitorie la păstrarea și promovarea tradițiilor locale. Punctul gastronomic local va avea un meniu zilnic specific zonei în care îşi desfăşoară activitatea, cu cel mult două feluri de ciorbe sau supe, două feluri principale și eventual două feluri de desert.

Meniul punctelor gastronomice este diferit de cel al restaurantelor și va fi obligatoriu preparat şi oferit pentru consum în decursul aceleiaşi zile. Metodele de preparare vor fi pe cât posibil tradiţionale, respectându-se condiţiile de igienă în momentul preparării. La Tomești, a fost prima întâlnire pe această temă, după elaborarea cadrului administrativ, în 2018, de către ANSVSA și MADR. Invitații au dezbătut și despre modalitatea de deschidere a structurilor de cazare din mediul rural și promovarea turistică a zonei. Conform ordinului ANSVSA, cei care doresc să înfiinţeze puncte gastronomice locale trebuie să se constituie într-o formă de organizare juridică, de tipul: asociaţie familială, persoană fizică autorizată sau societate comercială.

„Prioritatea pentru 2021 este ca timișorenii și românii în general să redescopere Timișul și să promovăm atracțiile turistice ale județului. Este un an în care se călătorește mai greu în străinătate, astfel că turismul local este o alternativă excelentă. Cei interesați deja de ceea ce are județul nostru de oferit pot folosi și aplicația Discover Timiș, ce se poate descărca pe dispozitivele mobile. Avem multe de recuperat după un an de zile în care cu toții am fost practic legați la mâini în acest domeniu”, spune Alexandru Proteasa, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.

