Incendiu în secția mobilă ATI, la Spitalul Marius Nasta. Pacienți evacuați

Anunț de incendiu în caravana mobila ATI de la Marius Nasta. Un incendiu a izbucnit duminică seara la Institutul Marius Nasta din București. Zeci de pompieri se află la fața locului.

Cel care a sunat la 112 a spus că existp flacăra în partea superioară la caravana mobilă, au intervenit 8 mașini de stingere, autoscara, ambulanță cu medic, echipaje de prim ajutor. În caravana mobila ATI de la Marius Nasta erau 7 pacienți, care acum nu sunt în pericol.

Pacienții care se aflau în unitatea mobilă ATI au fost relocați in clădirea spitalului. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a plecat spre spital pentru a cerceta ce s-a întâmplat la fața locului.

Din fericire nimeni nu a fost surprins în incendiu. Rămâne ca pompierii să constate de la ce a pornit focul și dacă a fost sau nu afectat cineva. Din primele informații Antena 3 nu ar fi pățit nimeni nimic. Sursele noastre susțin că incendiul ar fi pornit de la un generator. Din fericire nu există pericol de extindere.

În urmă cu scurt timp a fost anunțat faptul că se degaja fum de la un ventilator exterior al unității mobile ATI de la Spitalul Marius Nasta.

În interiorul unității mobile sunt 7 pacienti (5 dintre aceștia fiind intubați), care nu au fost răniți. Intervin 8 autospeciale de stingere, 8 SMURD. În acest moment nu se mai observă degajare de fum și se fac verificări pentru identificarea focarului. Preventiv, cei 7 pacienti vor fi relocati în cadrul altor secții din spital.

UPDATE – Ministerul Sănătăţii anunţă că a fost informat despre un incident la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti.

Din primele informaţii este vorba despre un ventilator exterior la unitatea mobilă ATI din exetriorul spitalului la care s-a înregistrat o degajare de fum.

În interior se aflau 7 pacienti. Nu sunt victime. Se efectuează evacuarea de siguranţă a pacienţilor. Toţi pacienţii rămân internaţi în institut.

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii a ajuns la unitatea sanitară.

UPDATE – Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, a declarat că personalul din camera de gardă care a sunat la 112 a declarat că a văzut „flacără cu fum care s-a stins extrem de rapid”.

„Colegii din camera de gardă care au sesizat au spus că au văzut flacără cu fum care însă nu s-a extins şi s-a stins extrem de rapid”, a afirmat Mahler.

În ceea ce priveşte cei şapte pacienţi, aceştia sunt în „stare critică” şi ventilaţi non-invaziv toţi. Doi au fost duşi pe secţia de terapie intensivă i ceilalţi cinci în secţia COVID.

Mahler a explicat că toţi pacienţii care sunt în stare critică sunt ventilaţi în primă fază non invaziv cu aparate foarte performante, care asigură „o oxigenare mult mai bună” a organismului şi se amână cât se poate de mult momentul intubării în cazul lor.

Ea a menţionat că pacienţii sunt „fragili”, însă sunt conştienţi şi veNtilaţi non-invaziv.

UPDATE – Reprezentanţi ai ISU care au intervenit la Institutul Marius Nasta au menţionat că incidentul a fost anunţat de către reprezentanţi ai spitalului, iar la sosirea echipajelor de pompieri nu exista flacără.

„La prima vedere, după ce am deschis unitatea de climatizare, am observat că poate să fie şi abur , poate să fie şi fum, vom verifica şi vom stabili exact. (…) Noi când am ajuns nu a găsit flacără, nici degajări de fum, în habitaclu, unde erau pacienţii nu a pătruns nici abur, nici fum”, a declarat reprezentantul SU.

El a menţionat că în unitatea de climatizare exterioară a TIR-ului în care este amenajată unitatea mobilă de terapie intensivă nu au fost observate cabluri arse.

UPDATE – „A fost un incident minor, sperietură mare însă. Avem 7 pacienţi, cu toţii sunt în regulă. Avem un echipaj impresionant de pompieri. Viaţa niciunui pacient nu a fost pusă în pericol în această seară, cu toii au fost transferaţi în secţii ale Institutului Marius Nasta”, a declarat ministrul Sănătăţii.

„Informaţiile existente până în acest moment sunt că nu a fost vorba de un incendiu ci o degajare de abur.

Acesta a precizat că TIR-ul a fost verificat din punct de vedere tehnic ultima dată în urmă cu două luni.

”Nu putem să vorbim despre probleme ale echipamentului atât timp cât nu a existat un incendiu, a existat degajare de abur sau de fum, asta ne vor spune specialiştii după ce vor face verificări”. a precizat Vlad Voiculescu.

El a subliniat că unitatea este în continuare funcţională şi că specialiştii care au verificat echipamentul au precizat că „probabil nu a fost flacără”

UPDATE – Managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Beatrice Mahler, infirmă informaţia conform căreia printre pacienţii aflaţi în unitatea mobilă de terapie intensivă ar fi bolnavi intubaţi. Aceasta a declarat într-o intervenţie telefonică la Digi 24, că toţi pacienţii aflaţi la acel moment în TIR sunt ventilaţi non invaziv, însă „cu forme severe” ale COVID-19.

Doi dintre ei vor merge în secţia ATI COVID din incinta spitalului, iar ceilalţi vor fi duşi pe secţia COVID a spitalului.

Conform lui Mahler, unitatea mobilă de terapie intensivă se află în curtea spitalului din luna octombrie a anului trecut, ea a fost închisă săptămâna aceasta pentru verificări, dezinfecţie şi curăţenie şi a fost redeschisă vineri

UPDATE – La rândul său, şeful Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat că „incidentul este sub control”. El a precizat că nici pacienţii şi nici personalul medical care deserveşte unitatea mobilă de terapie intensivă nu a fost rănit.

„Nu a fost foc, nu a fost incendiu în TIR, cum s- a anunţat iniţial. (…) Incidentul este sub control. Acum verificăm de fapt ce au văzut oamenii acolo. Pompierii au desfăcut zona în care s-a zis că s-a văzut fum, toate becurile sunt verzi, adică că totul este ok, funcţionează, nu este niciun semn. Probabil când a pornit generatorul automat să fi ieşit fumul de la ţeava de eşapament şi cineva a crezut că TIR-ul a luat foc şi că scoate fum, deci asta este o posibilitate, dar nu vin cu o explicaţie acum, las pompierii să explice ce este acolo. La acest moment nu avem pe nimeni în pericol, nu a fost foc în TIR, nu a fost fum în interiorul TIR-ului. Se vor evacua pacienţii să verificăm TIR-un în mod liniştit şi să vede că nu este nicio problemă şi să fie verificat mâine la lumina zilei, dar asta numai pentru siguranţă să nu fie nicio problemă”, a declarat Raed Arafat la Digi 24.

El a precizat că nu au avut de suferit nici pacienţii, nici personalul medical care deserveşte unitatea mobilă de terapie intensivă.

Unitatea mobilă de terapie intensivă mobilă de la Institutul Marius Nasta se află în curtea unităţii de mai multe luni. Până în prezent, unitatea mobilă nu a ridicat „probleme de siguranţă” şi a fost verificată periodic, la două luni, a menţionat Raed Arafat, ele fiind întreţinute de specialiştii firmei care a pus la dispoziţie unitatea.