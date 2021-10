Începând de luni, 25 octombrie, accesul în incinta ANAF și a structurilor subordonate se face doar cu certificat verde

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara a emis un comunicat de atentionare a contribuabililor, care sunt anuntati ca, de luni, 25 octombrie, intrarea in sediile finantelor va fi permisa doar persoanelor care detin un certificat verde.

”Va informam ca incepand de luni, 25 octombrie, accesul in incinta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum și in sediile structurilor subordonate, se va efectua in conditiile prevazute de dispozitiile art. 12 din Anexa nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, vor avea acces:

persoanele care fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,

persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.

Totodata, ANAF va lua masuri in vederea implementarii exceptiilor prevazute de art. 12 din Anexa nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare.

Certificatul verde, prin care se face dovada vaccinarii impotriva virusului SAR – COV 2, trecerii prin boala sau testarii, poate fi descarcat accesand acest link https://certificat-covid.gov.ro/login.

Reamintim contribuabililor ca obligatiile fiscale pot fi indeplinite utilizand mijloacele de comunicare la distanta. Astfel, declaratiile fiscale pot fi depuse prin intermediul serviciului Spaþiul Privat Virtual (SPV) sau prin www.e-guvernare.ro.

Pentru efectuarea platilor pot fi folosite servicii oferite de terti: Internet banking sau www.ghiseul.ro.

Informatii generale in domeniul fiscal se pot obtine la Call-center ANAF, la numarul de telefon 031.403.91.60”, se precizează în comunicat.

