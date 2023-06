Începe JAZZx, în Piața Libertății din Timișoara

Festivalul JAZZx, ediția a 11-a, începe astăzi, miercuri, 28 iunie, în Piața Libertății. Pentru iubitorii de muzică, acest festival este o oportunitate unică de a se bucura de artiști excepționali și de a explora noi sunete și stiluri muzicale. Vom avea parte de jazz modern, fusion și soul.

Festivalul de jazz revine în acest an în Piața Libertății, acolo unde a mai fost și în 2021, în anul pandmiei, însă din cauza restricțiilor de atunci, au fost doar 1.000 de scaune. Acum, organizatorii au pregătit 3.000 de locuri pe scaune și nelimitat în piață, intrarea fiind liberă.

Programul începe în fiecare seară la ora 20.00, cu o trupă autohtonă. Al doilea concert este programat la ora 21.00, iar capul de afiș de la 22.30.

În prima zi vor urca pe scenă Acetobă feat. Arcuș, Hammal Hands și Thundercat – cap de afiș.

Thundercat (Stephen Bruner) și-a lansat cel mai recent album, “It Is What It Is”, în primăvara anului 2020. Discul a câștigat cel mai bun album R&B progresiv la cea de-a 63-a ediție a Premiilor Grammy. Thundercat a produs discul împreună cu partenerul său Flying Lotus, care a fost nominalizat la Grammy la categoria „Producătorul anului” pentru munca sa pe album.

Thundercat, este un geniu muzical cu un sunet care zboară între jazz-funk fusion, electronică, soul, hip-hop, R ‘n. B, psihedelia și este imposibil de clasificat, chiar și de cei mai devotați fani ai săi.

Vineri, 30 iunie: VanDerCris, Tigran Hamasyan și Shakti.

Sâmbătă, 1 iunie: Luiza Zan Quintet, The Comet is Coming și Ezra Collective.

Duminică, 2 iulie: Blue Noise, Bilal și Ibeyi.

Evenimentele de la Cazarma U vor avea loc de joi, vineri și sâmbătă, cu începere de la ora 23.45. În prima seară vor concerta cei de la Psihodrom, apoi A-C Leonte & The Bash, iar în ultima seară Soccer96.

JAZZx face parte din Programul Național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii și este finanțat de Consiliul Județean Timiș. Organizat de Muzeul Național al Banatului, produs și dezvoltat de Centrul Cultural PLAI.

