Ing. Laurențiu Maier, director dezvoltare la Aquatim, a murit luni, după șase luni de suferință

Cu profundă durere, Aquatim anunță pierderea unuia dintre cei mai importanți membri, ing. Laurențiu Maier, director dezvoltare. Profesionist, serios, cu un caracter desăvârșit, colegul nostru s-a stins în data de 8 august, după șase luni de luptă cu o boală incurabilă și necruțătoare, lăsând un gol imens nu doar în familia sa, ci și în Familia Aquatim.

Dumnezeu să-l odihnească și să-i lumineze calea spre Rai! – este mesajul Aquatim, luni 8 august 2022.

Dumnezeu să te odihnească în lumină! Laurențiu, dragă Laurențiu, ne-ai frânt inimile! Te vom păstra în suflete, te vom cinsti în gânduri și fapte, te vom iubi întotdeauna! Cum ai luptat tu… n-a luptat nimeni. Cum ai crezut tu… n-a crezut nimeni. Omule drag, ești modelul nostru! este mesajul Crenguței Radosav, care l-a intervievat pe 25 februarie. La trei zile, s-a aflat despre boala necruțătoare pe care a descoperit-o Laurențiu.

Laurențiu Maier a fost directorul de dezvoltare al Aquatim, un reper de seriozitate, moralitate, verticalitate.

Onorată că am avut șansa să intervievez un ASTFEL DE OM. Deopotrivă, convinsă că viața noastră nu se termină aici…. ci Acolo, unde nu e nici durere, nici întristare! – mai spune Crenguța.

Iată interviul!

“Laurențiu, 53 de ani, de șase aici, director Dezvoltare, șarmant, inteligent, special, ghidat de-un triolet sacru: Dumnezeu, familia și colegii!

Onoarea a fost, cert, a noastră, în momentul în care a decis să vină în Aquatim, pentru că este combinația ideală creier-suflet, pentru că inspiră încredere-n superlativ și expiră eleganță profesională-n exces, pentru că are aer de Vest… într-un alt Vest, pe care-l vede, în câțiva ani, fix ca „originalul”.

M-a cucerit prin mers (da, da, să știți că e un reper important!), ținută (și, și!), discurs și… lumină. Le dețin doar cei care, după ce dau mâna cu viața, zâmbesc sincer, recunoscător, cald și rostesc, fără vreo reținere c-ar fi percepuți prea sensibili, „Mulțumesc!”. Ori de câte ori simt. Laurențiu are, deci, și această rară și admirabilă eleganță a mulțumirii, care-l face să strălucească. Întotdeauna.

Vine din două „fabrici de creiere” ale regiunii, Hidrotehnica UPT, respectiv ISPE Timișoara (recunoscută, în anii în care a funcționat, drept gigantul inteligenței energetice ROMÂNEȘTI), a și condus această instituție de reper, din această poziție de top venind, de altfel, în Familie. Detaliul este de… chapeau, evidament!

Serios a fost toată viața lui, și când a proiectat, și când a muncit, și când a iubit. Este căsătorit, de tânăr, cu Alina, îl au împreună pe Alexandru (inginer la Tesla Munchen) și dețin cu toții FERICIRE. Ea se împrăștie în toate zările și-i face să se numere printre cei aleși.

Laurențiu are o mândrie sinceră și-atât de emoționantă că face lucruri importante pentru zona lui, care aduc, vizibil/palpabil prosperitate oamenilor, care, da, sunt frecvent stresante și apăsătoare, dar care nu „adună” greutatea purtată pe umeri, ci exclusiv final după final extraordinar. Ori de câte ori este el la butoane.

Este mândru și pentru că face parte (direct și indirect) din linia urmașilor celor care au girat, strălucit, sistemul de alimentare cu apă al Timișoarei, peretele important al biroului său fiind un nou „Mulțumesc!”, adresat de data aceasta lui Stan Vidrighin. Are desenele lui, în creion, cu detaliile extraordinare care i-au construit geniul de vizionar.

Are credință de nezdruncinat, iubire de familie și de colegi, este convins că Dumnezeu este… tot acolo, și-n aste timpuri haine, întrebarea este unde suntem noi. Laurențiu are răspunsul, dar preferă să rămână, deocamdată, strict personal. Încearcă, zi-lumină, ca roada muncii sale să fie una „dulce” și-n urma lui să rămână ceva trainic. Nu se teme de asaltul… roboților, căci omul este de neînlocuit. Merge, firesc, pe „Keep calm and carry on”, căci… CREDE. Îi este suficient.

Dragul meu Laurențiu, eu, una, mă bucur enorm că percepția mea asupra ta, de englishman autentic, a dat greș, DOAR geografic, că ne-ai lăsat privilegiul să te respirăm și mândria să te avem. Ești fascinant! Îți MULȚUMESC!” #FamiliaAquatim @Crenguța Radosav

Comentarii

comentarii