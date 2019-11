Insomniile primarului Robu și interlopii din Timișoara

Primarul Timișoarei are insomnii după o săptămână în care orașul a fost, din nou, prezent în toate jurnalele de știri din țară. Tragedia din ”blocul morții”, în care trei oameni au murit din cauza unei firme de deratizare neautorizare, a scos la iveală debandada instituțională din Timișoara. Prima grijă a primarului Nicolae Robu a fost să se disculpe. Și să spună că instituția pe care o conduce nu are nici o legătură cu acest caz.

Vineri, când toate canalele de știri transmiteau că jurnalistul Dragoș Boța a fost vizat de amenințările interlopilor din Timișoara, primarul continuă să se disculpe. Și să susțină că nu a auzit de interlopii din clanul Boicu, prietenii de chefuri și afaceri cu omul său de încredere Ionuț Nasleu. Același Nasleu pe care Robu îl susținea și în apăra de ”calomniile” ziaristului de la Pressalert.

Nicolae Robu a scris, în miezul nopții, un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care laudă DIICOT și amenință infractorii:

”Recent, au apărut în presă dezvăluiri privind pregătirea de către persoanele arestate recent de DIICOT pt trafic de droguri -membri ai așa-numitului “clan interlop Bolcu”- a unor acțiuni de intimidare / pedepsire a redactorului-șef al ziarului pressalert, Dragoș Boța, în scop de intimidare / pedepsire.

Vreau să fie foarte clară poziția mea:

Deși am o părere cât se poate de proastă despre omul Dragoș Boța, pe care-l consider profund incorect, cel mai mare calomniator al meu dintotdeauna, îi sunt alături în situația creată și-mi exprim încrederea că cei certați cu legea vor fi aspru și grabnic pedepsiți!

Da, am afirmat că nu exclud să-și fi dat singur foc acelei mașini, dat fiind că era o mașină nefuncțională, neclintită de foarte multă vreme de pe domeniul public, părând abandonată acolo și având în vedere părerea proastă pe care o am despre el. Îl cred în stare inclusiv de așa ceva, îl cred în stare de orice pt a-și atinge scopurile, dar, după reproducerile din documentele anchetei apărute public acum, nu-l mai suspectez că a făcut-o el. Am tăria să spun asta, ca om corect ce sunt! Și aștept ca autoritățile să-l / să-i descopere cât mai grabnic pe vinovat / vinovați și să-l / să-i pedepsească exemplar!”.

Dacă acum două luni Robu spunea: ”Una din calitățile cele mai importante ale orașului nostru este securitatea. Dacă în alte părți, diverse clanuri interlope își terorizează semenii, încât oamenii cumsecade duc groază să iasă din casă, în Timișoara, așa ceva nu se poate imagina!”, acum declarația este ceva mai nuanțată. Iar primarul se simte din nou calomniat.

”Pe de altă parte, condamn din nou calomnierea orașului nostru de către dl Boța prin afirmațiile sale la posturi TV naționale, cum că Timișoara ar fi sub teroarea clanurilor interlope! Interlopi există, evident și în Timișoara -n-am susținut niciodată contrariul!-, dar ei nu sunt lăsați, ca în alte părți, să-și facă de cap, ci autoritățile, spre cinstea lor, își fac datoria, arestându-i, cercetându-i, judecându-i și pedepsindu-i când comit fărădelegi.

Condamn, de asemenea, calomnierea mea prin pomenirea vicleană a numelui meu cu o osârdie de-a dreptul patologică, de fiecare dată când face vorbire despre personaje rău famate, total necunoscute mie!”, a scris Robu.

