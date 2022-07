Interlopul timișorean Alin ”Oiță” Huc, pus în libertate de autoritățile judiciare din Spania, pentru că procurorii români au „uitat” să-l repatrieze

Interlopul timisorean Alin Huc (Oita) a fost pus in libertate de autoritatile judiciare din Spania – la aproape patru luni de cand a fost retinut, in oraselul Almeria, in baza unui mandat de arestare european emis de Tribunalul Bucuresti -, dintr-un motiv absolut halucinant.

Anchetatorii din Romania nu au trimis o echipa de politisti care sa-l escorteze catre tara si, mai mult, nu au achizitionat nici macar bilete de avion pentru a fi adus in tara de agentii Interpol sau de organele de politie care-l tineau in custodie.

Potrivit unor surse judiciare, citate de impactpress.ro, aceasta eroare a anchetatorilor romani nu ar fi deloc intamplatoare, in conditiile in care Alin Huc ar detine inregistrari audio care ar compromite iremediabil imaginea unor procurori romani.

“Termenul pentru repatrierea lui Alin Oita ar fi fost 12 iulie, cu toate amanarile solicitate de romani. In cele din urma, interlopul timisorean a fost pus in libertate, pentru ca nu mai exista nicio baza legala pentru mentinerea lui in arest.

Procurorii romani s-au facut, din nou, de rusine, pentru ca nu au reusit sa gestioneze o problema simpla, adica sa intocmeasca formalitatile de rigoare si sa plateasca transportul sau sa trimita un echipaj dupa el. Exista suspiciuni ca depasirea termenului de repatriere nu este intamplatoare, mai cu seama ca la varful DIICOT au fost avansati procurori care au lucrat in dosarele lui Huc, de la Timisoara”, a dezvaluit sursa din sistemul judiciar.

Imediat dupa punerea in libertate, pentru a nu fi retinut din nou, in conditiile in care este cercetat pentru constituire a unui grup infractional organizat si instigare la tentativa de omor calificat, dupa ce ar fi pus la cale, in Italia, asasinarea unui alt interlop banatean, pe Jean Crihan, Alin Oita a evitat aeroporturile si s-ar fi imbarcat pe un vapor cu destinatia Dominica, o tara insulara din Marea Caraibelor, cu o populatie de 71.000 de locuitori, cu care Romania nu are acord de extradare.

“A nu se confunda cu Republica Dominicana. Aceasta bucata de pamant de 750 km patrati se afla intre Guadelupa si Martinica, este poreclita Insula naturii din Caraibe, tara papagalului sisserou, cunoscut si sub numele de amazon imperial, considerata pasarea nationala a insulei, prezenta pe steagul national”, a mai precizat sursa impactpress.ro. Fara nici o aluzie la Alin Huc…

“Alin Huc ar fi procurat un pistol marca Walther 75, iar Flucsa Sorin l-ar fi racolat pe inculpatul Aivanoaei Nicolae, pe care i l-a prezentat lui Alin Huc, care l-a determinat ca in schimbul unui autoturism Mercedes sa o ucida pe partea vatamata. Ulterior, Huc si Aivanoaie s-ar fi deplasat la Milano, la locuinta unui cetatean roman, cunoscut sub apelativul “Tarzan”, cu ajutorul caruia au improvizat un poligon, unde Aivanoaei Nicolae a fost instruit in manuirea armelor de foc. In 17.04.2014, Huc Alin Ciprian, impreuna cu Nisipasiu Florin Cristian, Miclea Cosmin Ioan zis Ceaki, Flucsa Nicolae Sorin s-ar fi deplasat in localitatea Rivoltella din Desanzano del Garda, Brescia, unde aveau indicii ca partea vatamata se afla”, se mentioneaza in referatul de arestare emis pe numele liderului operatiunii, Alin Huc., scrie impactpress.ro.

