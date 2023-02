Internaționalizarea USV! Ambasadorii Vietnamului și Malaeziei în vizită de lucru, la Universitatea de Științele Vieții Timișoara

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Vietnamului, S.E. M. Do Duc Thanh, și ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Malaeziei, ES Tengu Dato Sirajuzzaman Bin Tengku Mohamed Ariffin, au fost în vizită la Universitatea de Științele Vieții Timișoara, joi 16 februarie.

Excelențele lor au avut întâlniri de lucru cu reprezentanții Universității de Științele Vieții: prof.univ.dr. Cosmin Popescu, rectorul USV, prof.univ.dr. Sorin Mihai Stanciu, prorector, și prof. Petru Eugen Mergheș, prorector.

Rectorul Cosmin Popescu, a explicat care a fost scopul vizitei înalților oaspeți, la USV Timișoara:

“Această vizită a ambasadorilor din Malaezia și din Vietnam face parte din programul nostru de internaționalizare a Universității de Științele Vieții, care dezvoltă programe de educație în limba engleză și în limba franceză. Numărul studenților străini se ridică la aproape 500, proveniți din 30 de țări.

Interesul tinerilor din lumea întreagă pentru USV este cu atât mai mare, cu cât țara noastră se află în Uniunea Europeană. De aceea foarte mulți încearcă să ajungă să studieze la noi în Timișoara, la Universitatea de Științele Vieții, dar și la celelalte universități din oraș. Programele noastre sunt recunoscute în toate țările Uniunii Europene și în cea mai mare a țărilor de unde vin studenții străini care învață la noi. Am observat că cel mai bun mijloc de a întări relațiile bilaterale dintre România și alte țări este prin educație. Când delegația de la USV a fost în Vietnam, am fost foarte impresionați de modul în care am fost primiți de personalități care au poziții foarte înalte în Vietnam, dar care au studiat în universitățile din România.

Cel mai bun exemplu este prim-ministru actual al Vietnamului care a studiat în România. Avem o politică educativă pentru țările din care nu avem studenți aici la USV, cum este cazul Vietnamului și Malaeziei. Vrem să avem un program propriu de burse pentru viitorii studenți care vor veni din Malaezia și Vietnam și să oferim burse pentru trei studenți veniți din Vietnam și trei burse pentru trei studenți din Malaezia. Așa am procedat și cu alte țări”.

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Vietnamului, S.E. M. Do Duc Thanh, a declarat:

“În acest moment, nu există studenți vietnamezi la USV, de aceea Ambasada Vietnamului din România face toate demersurile pentru a atrage tinerii din Vietnam să studieze în Timișoara la Universitatea de Științele Vieții, mai ales că aici se studiază agricultura la un nivel foarte înalt, iar în Vietnam agricultura este o preocupare de bază.

Vietnamezii sunt interesați tot mai mult să vină să lucreze în Timișoara și în România, în general, mai ales că există penurie de forță de muncă.

Prin urmare, există un interes tot mai mare pentru a dezvolta relații bilaterale în domeniul educației, dar și pe piața muncii dintre Vietnam și România. Această este și scopul vizitei în Timișoara pentru a întări și dezvolta aceste obiective. Până acum, sunt 3.500 de vietnamezi care lucrează în România. Mai mult, Timișoara este înfrățită cu un oraș din Vietnam. Așadar, între România și Vietnam există relații foarte bune și pe multiple domenii”.

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Malaeziei, ES Tengu Dato Sirajuzzaman Bin Tengku Mohamed Ariffin, a declarat:

“Malaezia a dezvoltat un program pe domeniul medical în urmă cu 15 ani cu România, dar acum este încheiat. De asemenea, între Malaezia și România au fost dezvoltate relații foarte bune pe domeniul textilelor și îmbrăcăminții mai ales cu Universitatea din Iași. Acum Ministerul Educației din Malaezia a invitat reprezentanți ai Ministerului Educației din România, iar eu caut să identific noi relații pe noi domenii, în scopul dezvoltării relațiilor dintre Malaezia și România inclusiv în domeniul de educației”.

