Intervenție în PE, în favoarea drepturilor românilor din Spania, și sprijin pentru integrarea în UE a Republicii Moldova

Eurodeputata umanistă, Maria Grapini, membră în grupul S&D, a reiterat, în Parlamentul European, necesitatea susținerii Republicii Moldova, cu fapte concrete, pe drumul integrării în Uniunea Europeană, asigurării securității și siguranței cetățenilor, dar și creșterii nivelului de trai.

“Cunosc foarte bine Republica Moldova, încă de când eram om de afaceri. Am avut și am relații foarte bune cu Republica Moldova și, mai mult decât atât, de când sunt în Parlamentul European, am ales să fac parte din delegația cu Republica Moldova pentru că știu, cunosc, specificul acestei țări.

Voi repeta aici ce am spus și în plenară, în momentul în care s-a discutat rezoluția și posibilitatea de a ajuta Republica Moldova: cetățenii din Moldova nu pot trăi doar cu promisiuni și mulțumiri. Sigur, este politicos să le mulțumim, dar ei au nevoie de ajutor concret!”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini, care a reamintit că, la ultima întâlnire de la Chișinău, cu delegația Republicii Moldova, inclusiv cu doamna premier Gavriliță, s-au ridicat, printre altele, problema lipsei personalului calificat în administrația publică, ceea ce este, în opinia eurodeputatului Grapini, extrem de important pentru că, până la urmă, are legătură nu numai cu corupția, dar și cu eficiența economică.

În context, Maria Grapini a întrebat, punctual, care sunt căile prin care PE și UE pot ajuta Republica Moldova în direcția eficientizării administrației publice din Moldova, și anume, prin reducerea timpului de integrare a personalului calificat.

“În calitatea mea de vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorului, aștept propuneri concrete pentru a putea crește schimburile comerciale și cu România, țara mama, dar și cu UE, pentru că atât UE, cât și Moldovei le lipsește acel segment comercial important în urma introducerii embargoului la adresa Rusiei”, a conchis europarlamentarul umanist.

Intervenție tranșantă în favoarea drepturilor românilor din Spania

Europarlamentarul Maria Grapini, membru în Grupul S&D, a avut, din nou, în PE, în prezența comisarului pentru stabilitate financiară, Mairead McGuinness, o intervenție tranșantă prin intermediul căreia apără drepturile românilor din Spania, discriminați pe tema obținerii dublei cetățenii, de autoritățile din această țară.

„Am ales să vorbesc, astăzi, despre dubla cetățenie în UE versus dublul standard. România are peste un milion de lucrători în Spania. Ei trăiesc acolo, au familii, au copii care învață la școlile din Spania. Și, totuși, nu au acces la toate locurile de muncă, deși noi spunem că, în UE, toți cetățenii europeni au acces egal, fără discriminare, la toate locurile de muncă”, a precizat eurodeputatul Grapini, care a tras, în context, un semnal de alarmă privind condițiile discriminatorii ale autorităților spaniole în direcția acordării dublei cetățenii românilor din Spania.

Concret, Maria Grapini consideră inadmisibil faptul că românilor de aici li se cere să renunțe la cetățenia română înainte de a primi cetățenia spaniolă.

Cu toate acestea, a mai spus eurodeputatul român, este curios faptul că Spania are un acord bilateral în acest sens cu Franța, care permite cetățenilor francezi să obțină cetățenia spaniolă, fără a renunța, în prealabil, la cea franceză..

“Ce să le explic eu cetățenilor români care îmi semnalează aceste discriminări? Am fost acolo, m-am întâlnit cu ei, contribuie prin munca lor la PIB-ul din Spania și, din păcate, nu am avut să le dau un răspuns pentru că, nici mie, nu mi l-a dat cineva. Mai mult, am adresat, în acest sens, o scrisoare deschisă Comisiei Europene. Se pare că mult-clamata unitate a UE nu mai funcționează, nu mai avem, de altfel, o Uniune Europeană, nu mai avem o piață unică, nu mai avem nici măcar liberul acces la locul de muncă, așa cum se spune foarte clar în Tratatul UE!”, a conchis, revoltată, Maria Grapini.

Întâlnire cu reprezentanții organizației Clean Air Task Force

În calitate de vicepreședintă a Comisiei pentru Piața internă și protecția consumatorului (IMCO) și raportor pe proiectul de aviz privind normele comune pentru piețele interne ale gazelor din sursele regenerabile, gazelor naturale și hidrogenului, europarlamentarul Maria Grapini, membru în Grupul S&D, s-a întâlnit, miercuri, la PE, cu reprezentanții organizației Clean Air Task Force (CATF).

“Cred că noi, europarlamentarii, ar trebui să discutăm cu toate părțile interesate, înainte de a reglementa, de a depune amendamente la o propunere atât de importantă a Comisiei Europene. Doar așa putem să găsim cele mai optime soluții care au un impact pozitiv asupra economiei și a cetățenilor europeni”, a declarat eurodeputatul Grapini, după întrevederea avută cu reprezentanții organizației Clean Air Task Force.

De altfel, în cadrul întrevederii, Maria Grapini a reiterat importanța îmbunătățirii propunerii avansate de Comisia Europeană în cadrul unor discuții punctuale și argumentate cu factorii responsabili.

Concret, CATF (Grupul operativ pentru un aer curat) a salutat propunerile Comisiei Europene de eliminare a barierelor de reglementare existente și de creare a condițiilor pentru ca gazele din surse regenerabile și decarbonizate să devină treptat parte integrantă a sistemului energetic al UE.

Mai mult, CATF a solicitat punerea în aplicare, cât mai curând posibil, a unui sistem european unitar de certificare destinat atât pieței interne, cât și importurilor de hidrogen cu emisii scăzute de dioxid de carbon din țări terțe.

De menționat faptul că Europa este (încă) în curs de decarbonizare a rețelei sale de energie electrică, în contextul în care, în 2020, energia eoliană și solară a generat aproximativ o cincime din energia electrică a Europei. Producția de energie solară a crescut cu 9 %, iar energia eoliană s-a majorat cu 15 % în comparație cu 2019.

