Interviu cu Cosmin Cionca, candidat PMP Timiș la Camera Deputaților. Cum se împarte acesta între antreprenoriat, familie, biserică și, acum, politică?

Cosmin Cionca este candidatul de pe al doilea loc al listei pentru Camera Deputaților propusă de Partidul Mișcarea Populară (PMP) Timiș. Valorile pe care acestea le promovează sunt cele conservatoare. Ce îl recomandă și mai multe detalii despre viziunea sa, ne-a oferit chiar acesta, într-un interviu pentru Ziua de Vest.

ZdV: Cum te poți descrie din punct de vedere personal și profesional?

CC: Pe scurt, am 32 de ani, sunt familist convins, iar, de zece ani, și antreprenor și, împreună cu soția mea, încercăm să ne dezvoltăm afacerea. Domeniul de activitate principal este în agricultură, dar am, acum câțiva ani, și câteva magazine, în vestul țării, în județele Arad, Timiș și Bihor. Ne-am tot extins, am deschis cel puțin un nou magazin în fiecare din ultimii trei ani. În agricultură, am pornit de la Lovrin, cu o fermă pe care o aveam acolo, iar acum mă îngrijesc de sute de hectare. Momentan, eu aprovizionez o rețea de supermarketuri și încerc să sprijin economia locală. Aș putea să cumpăr și din străinătate, la prețuri mult mai mici, dar prefer să am parteneri locali, chiar dacă, uneori, ies mai scump. Doar dacă ne dezvoltăm împreună vom putea concura cu cei din Occident.

Ce hobby-uri ai, ce mai faci pe lângă antreprenoriat?

Sunt implicat foarte mult în voluntariat. Am reușit, împreună și alți oameni minunați, să organizez echipa de fotbal homeless a României, i-am dus la campionatul mondial. Este un bun exemplu de cum acești oameni, la prima vedere fără posibilități, pot fi integrați în societate. În cam 10-15% din cazuri am și reușit acest lucru, le-am găsit locuri de muncă, iar acum ei își câștigă cinstit existența și se pot îngriji singuri. Avem doi-trei pe care i-aș putea da drept exemple oricui.

Am mai fost implicat și în alte acțiuni. Una care chiar mi-a rămas în suflet este atunci când am fost, eu împreună cu alți voluntari, să înotăm împreună cu copiii cu dizabilități. Ne-am rupt din timpul nostru – avem fiecare slujbele noastre, afacerile noastre, probleme noastre – să fim alături de acei copii. Nimic, pot să spun, nu am văzut mai emoționant, decât bucuria acelor copii, zâmbetele lor. Nu așteptau nimic de la noi, doar erau foarte bucuroși că le-am acordat din timpul nostru, din încrederea noastră, aveau atâta inocență.

Cum îți împarți timpul între antreprenoriat, voluntariat, familie și biserică? Am înțeles că ești dedicat și acesteia.

Da… Eu sunt creștin evanghelic și acord o mare importanță acestui aspect. Cred că totul vine din principiile conservatoare pe care eu le susțin: tradiția, libertatea, credința și educația. Tocmai de aceea, mi se pare cumva normal, nu mi se pare că fac prea multe eforturi pentru a le îmbina, merg mână în mână. Până la urmă, consider eu, asta înseamnă să fii cu adevărat creștin-democrat, să îi ajuți pe alții să se ajute singuri.

Și politica? De ce ai ales să intri în politică și de ce ai ales PMP?

Am studiat Științe Politice, mereu m-a atras acest aspect, al administrației și politicii. Am ales să intru în politică pentru că eu consider că pot fi aduse îmbunătățiri felului în care arată astăzi administrația românească, la mai toate nivelurile. Din câte am văzut, mai toate partidele vin cu propuneri tinere, iar acest lucru mă bucură, arată că se înțelege că este nevoie de o schimbare. De ce PMP? Pentru că se pliază cel mai bine pe valorile în care cred eu, conservatoare, și pentru că aici există oameni profesioniști și dedicați, oameni cu care pot lucra pentru a aduce schimbările pe care le considerăm necesare.

Mihai Neamțu deschide lista la Camera Deputaților, cum colaborați?

Cu Mihai colaborez foarte bine, am foarte multe de învățat de la el. El este specialist în educație și cultură, știe tot ce se poate ști în aceste domenii. Eu, după cum se vede, mă pricep pe partea de economie și antreprenoriat, mai sunt și studiile mele care, poate, îmi vin în ajutor. La fel, mai este și Ligia Dugulescu, care candidează la Senat. Și ea este foarte implicată în voluntariat. În ceea ce privește propunerile noastre, este destul de simplu. Considerăm că trebuie readuse în discuție valorile conservatoare. De-a lungul timpului, mereu, probabil de la 1.600 încoace, de fiecare dată când s-a revenit la conservatorism, se poate vedea, lucrurile au redevenit bune: am avut prosperitate, dezvoltare.

Ce proiecte ai susține tu în Parlament?

Ar fi două domenii în care mă și pricep și observ că este nevoie de îmbunătățiri cât de curând: agricultură și HoReCa, ambele lovite destul de greu de pandemie. Eu aș pune accentul pe prima. Trebuie să ajutăm fermierii noștri să se poată bate pe piețele regionale și internaționale. Două dintre măsuri ar fi creșterea sprijinului de stat primit pentru anumite culturi, mai bine spus creșterea limitei procentuale a acestui ajutor, și înființarea unor centre regionale pentru producători, în punctele majore de agricultură din țara noastră. Astfel, vom putea să îi facem într-adevăr relevanți pe piața internațională pe producătorii locali din țara noastră, inclusiv pe cei mai mici, reuniți prin aceste centre.

Spuneai și de candidații tineri ai celorlalte partide, ce te recomandă pe tine, mai mult decât pe ei?

Ce mă recomandă în fața celorlalți tineri? Cred că atât rezultatele mele profesionale vorbesc de la sine și, după cum mai spus, am și studii în domeniul administrației. Sper că timișenii mă vor alege pe mine și, în general, PMP-ul pentru valorile pe care le noi le promovăm, valori pe care le dovedim în fiecare zi, nu sunt doar vorbe.

