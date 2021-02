Ionuț Nasleu cere să fie demis de la Piețe SA, și așteptă întoarcerea lui… Nicolae Robu

Directorul societății Piețe SA, Ionuț Nasleu, se apără în fața acuzațiilor care i se aduc din partea primarului Dominic Fritz, dar le și cere membrilor consiliului de administrație să îl demită cel târziu marți, astfel încât „să nu aibă și ei de suferit”. Prin intermediul unui comunicat de presă, dar și al unui unei conferințe transmise pe pagina sa de Facebook, acesta spune că pierderile financiare ale societății, cele invocate de primar ca motiv principal pentru a cere demiterea sa, sunt datorare, în primul rând, tocmai lipsei de investiții din partea primăriei. În plus, mai spune Nasleu, o mare parte din venituri ajung oricum la primărie într-o formă sau alta, iar pandemia de COVID-19 a generat pierderile și mai mari din 2020.

„Eu sunt director din iulie 2019, poate nu știe toată lumea, adică de un an și jumătate. Pe 2019, veniturile au fost 8.322.684 de lei, cheltuielile – 9.551.527, pierderea de 1.227.843 de lei, aproximativ 252.329 de euro. Având în vedere că majoritatea piețelor sunt foarte vechi, iar proprietarul, Municipiul Timișoara, adică primăria, nu a realizat niciun fel de investiții în piețe, nici măcar una – rețineți! -, deși are această prevedere contractuală asumată față de societatea Piețe SA, s-a impus măcar realizarea de reparații care să permită funcționarea în condiții normale și de siguranță a activităților care să permită funcționarea în condiții normale și de siguranță a activităților desfășurate în piețe”, și-a început Nasleu conferința.

Reparațiile în piețe, în 2019, ar fi costat societatea Piețe SA aproximativ 330.000 de lei, 68.000 de euro. Alți 300.000 de lei s-au dus pentru organizarea târgului din Piața Traian. Totuși, cea mai mare pierdere ar fi fost cea din Piața Iosefin, peste 700.000 de lei, spune Nasleu. Aici, din 1,36 milioane de lei venituri, 685.498 de lei au fost redevența către primărie, impozitul pe clădiri a însemnat alți 310.678 de lei, iar diferența rămasă nu a putut asigura nici măcar cheltuielile curente.

Revenind la lipsa investițiilor din partea primăriei, Nasleu arată că societatea Piețe SA a trimis, între august 2017 și septembrie 2020, cinci adrese primăriei în care cerea investiții. De notat că doar una, ultima, din 18 septembrie 2020, a fost trimisă cu Nasleu director. O parte din vină, aici, a spus Nasleu, o are Compartimentul Juridic prin primărie, care nu a permis o înțelegere între Piețe SA și Primăria Timișoara, astfel încât prima să poată face investiții în piețe, în acest moment toate contractele de concesiune stipulând că această obligativitate este doar a municipalității.

„Chiar și în aceste condiții, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță la nivel de societate a fost de 96% față de nivelul stabilit de către acționarul unic, influența negativă fiind pierderile înregistrate, ceilalți indicatori și criterii fiind realizați, conform situațiilor transmise autorității publice tutelare”, se arată în comunicat.

„Domnul Fritz e în eroare când cere demisia mea, ar trebui să își dea demisia el și aparatul care încă există. Primăria nu a făcut niciodată vreo investiție prin contract! (…) Gradul de îndeplinirea a criteriilor la nivel de societate a fost de 96%, vorbim de consiliu de administrație, de directori… a fost de 96%. Domnul Fritz a distribuit un material către consilieri în care conducerea societății are un grad de îndeplinire al criteriilor de performanță de 96%. Domnu’ Fritz, cum puteți cere demisia directorului și a tuturor cu un grad de îndeplinire de 96%? Sunteți într-o eroare… maximă. Cu cifrele dumneavoastră vorbim asta. Când ați fost corect? A doua zi după ce ați fost ales primar, ați cerut demisia mea, după aceea v-ați sucit și ați spus că sunt foarte bun și am găsit soluții împreună, după iar îmi cereți demisia.. cu toate că eu mi-am îndeplinit 96%! Consilierii sper să aibă în vedere asta”, a adăugat în conferință Nasleu.

Pe 2020, cifrele indică, la Piețe SA, venituri de 7.464.247 de lei, cheltuieli de 10.240.806 de lei și, deci, o pierdere de 2.956.558 de lei, adică puțin peste 607.000 de euro. Cea mai mare parte a pierderii s-ar fi datorat restricțiilor impuse odată cu pandemia de COVID-19. Lipsa chiriilor ar fi adus o pagubă de 586.025 de lei, din închirierea meselor, s-ar fi pierdut 272.412 lei, iar dezinfectarea constantă și echipamentele de protecție ar fi costat alți 869.279 de lei.

De asemenea, în 2020, în acord cu contractul de concesiune dintre Piețe SA și primărie, redevența și chiriile plătite de societatea condusă de Nasleu au fost în valoare de alți 2.139.882 de lei. O mare eroare, consideră directorul, este că pentru Piața Iosefin, reprezentanții Direcției Dezvoltare din primărie au stabilit greșit recuperarea investiției în 25 de ani, și nu în 49, cum ar recomanda normele contabile. În plus, au mai fost plătite și penalități pentru întârzieri de plată, în cuantum de 36.759 de lei, au fost făcute reparații de 11.883 de lei și instalat un sistem video în Piața Mehala II, cu alți 48.504 de lei.

În ceea ce privește o altă acuzație lansată de Fritz, mai recent, că ar lipsi echipamente de 200.000 de lei din inventarul societății Piețe SA, Nasleu explică faptul că ar fi vorba despre materiale propuse spre casare încă de acum patru ani, chiar de comisia constituită în cadrul primăriei. Cum nu există o comisie de casare, materialele lipsă ar fi fost depozitate într-un spațiu din Piața de Gros. Valoare, la achiziție, a acestora a fost de 204.364,36 lei.

„Printre bunurile propuse pentru casare se numără: instalații sanitare, cântar, electrostivuitoare, robot bucătărie, dulap frigo, scaune, etc. Toate aceste bunuri sunt în prezent nefuncționale, datorită vechimii lor, datând de peste 15 ani. Este de precizat că această valoare a bunurilor nu reprezintă valoarea lor reală actuală, fiind evident că după 15 ani de zile orice bunuri se devalorizează. Însă, fiind bunuri publice, ele nu se amortizează pentru ca valoarea lor contabilă să scadă, ci doar prin casare se scot din evidență la valoarea lor de achiziție, adică valoarea cu care au intrat în gestiune”, a mai adăugat Nasleu în comunicat.

Bunurile respective încă s-ar afla în gestiunea șefilor de piață, fiind depozitate și în alte magazii din cadrul Pieței de Gros, dar unele lipsesc. Nasleu mai spune că s-a cerut inclusiv o reinventariere, dar acest lucru nu s-a întâmplat. „Pentru bunurile care în prezent nu se mai găsesc, am solicitat explicații persoanelor care le au în gestiune și urmează să analizăm oportunitatea recuperării prejudiciului de la persoanele vinovate (șefi de piețe – n.r.), însă doar după efectuarea unor noi inventarieri de către Comisia de inventariere, pentru a putea stabili cu certitudine care este valoarea care trebuie recuperată”, a mai scris Nasleu.

De vină, pe lângă șefii de piețe, ar mai fi și angajați din alte departamente ale primăriei. „Acest Victor Birda (șef de birou în Direcția de Mediu – n.r.) și oamenii din subordine trebuiau să ia bunurile și să le caseze. Nu să mă acuze pe mine sau pe colegii mei. Primăria trebuia să facă asta. Dacă ai un bun, îl iei la tine, nu îl arunci într-o magazie. Iar în eroare, Dominic Samuel Fritz! Victor Birda, probabil din cauza greutății, altfel nu îmi explic, nu a avut bunăvoința să vină să vadă cu ochii lui. (…) Primăria e culpabilă, nu a avut grijă de bunurile ei! Le-a aruncat într-o magazie…”, a mai adăugat Nasleu în conferință.

„După ce se încheie această conferință de presă, le voi cere colegilor din consiliul de administrație să mă demită azi sau, cel târziu, mâine. Nu vreau să îi expun pe ei, să fie demiși pentru niște cauze ipotetice care ar fi culpabile mie, ce zice Dominic Samuel Fritz. Vreau ca și colegii mei, cu care am muncit zi și noapte să găsim soluții pentru Piețe, să mă demită ei, să plec cu fruntea sus, nu să mă demită AGA și să fie puși într-o situație penibilă acești oameni care nu au nicio vină. Fac un apel imperios necesar să mă demită Consilul de Administrație actual, nu ca Dominic Fritz să aibă o satisfacție să demită acești oameni care au muncit pentru piețe. Văd că în ultima perioadă, primarul-influencer face doar referire la mine. Îi mulțumesc că mă aduce în atenția opiniei publice. Eu, un amărât de director, el ditamai primarul. Mulțumesc, Dominic Samuel Fritz… Așa cum am mai spus, ești un influencer, dar ești un influencer sub medie!”, a mai adăugat directorul Piețe SA.

Printre altele, în segmentul de întrebări, Nasleu a mai adăugat: „Eu sunt ultimul bastion în compromiterea primarului Robu. Scopul este să dea în primarul Robu, eu sunt un mic pion pe tabla de șah”. El a recunoscut că a montat două dispensere de dezinfectant la el acasă, „pentru a proteja angajații” când se întâlnea cu ei, dar că va plăti prejudiciul, în caz că va constata nereguli Curtea de Conturi. Directorul a mai spus că i se pare ciudat că nu s-a menționat nimic legat de directorul din Piața 700 la momentul producerii incendiului.

În opinia lui Nasleu, scandalurile în care este implicat Nasleu se trag tocmai de la un om din cadrul Piețe SA care are cel puțin un dosar penal. „Omul ăsta care mă vinde în presă, să zic așa, un Iuda, că și Iuda a fost înger bun la început, omul ăsta a luat șpagă! Avem plângere penală împotriva lui pentru trei capete de acuzare. A tras curent la boxele comercianților fără să tragă contor, fără să plătească oamenii. Am depozițiile lor că cerea șpagă, mită în numele meu. Acest om are plângere penală, acum este disperat…”, a adăugat Nasleu, dând asigurări ca va apela la instanțe în acest caz.

În încheiere, acesta a concluzionat: „Eu dacă plec de la Piețe, plec cu capul sus! Nu am făcut nicio ilegalitate. Probabil am folosit mașina de serviciu în interes personal și am montat două dispensere… ok, le plătesc. Dar niciodată nu am luat mită, nu am făcut nicio infracțiune extremă să aducă prejudicii instituțiilor pe care eu le-am condus. Plec cu fruntea sus și rog actualul consiliu să nu sufere din partea mea. CA-ul actual a fost solidar cu mine, nu i-au răspuns lui Dominic Fritz și nu au vrut să mă schimbe. Le cer imperios să mă demită mâine! Istoria îmi va da dreptate. Dominic, reține: o să pierzi! Robu se va întoarce și atunci o să te întorci în Germania, de unde ai venit”.

