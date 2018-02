Irina Rambu – o poetă de 14 ani – și-a lansat cartea de poezie de 300 pagini la Colegiul Bănățean Timișoara

Un eveniment inedit a avut loc, la sfârșitul săptămânii, la Colegiul Bănățean Timișoara. Irina Rambu – o poetă de numai 14 ani din Anina – și-a lansat prima sa carte de poezie de 300 pagini, în limba română și engleză, la Colegiul Bănățean Timișoara. E a fost însoțită de părinți, colegi, prieteni și profesori. La lansare a fost prezent și fostul primar al orașului Anina. Manifestarea a avut loc, cu sprijinul Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric (UJBI), iar mediator a fost scriitorul Vasile Todi, președintele UJBI.

Cu acest prilej, Todi a spus: „Poeziile Irinei Rambu au sclipiri de rubaiate și m-au convins că am de-a face cu o poezie autentică, pură. De aceea o felicit pe foarte tânăra poetă. Cum ajunge un om să scrie poezie atât de bună la o vârstă atât de fragedă, de 14 ani? Cred că răspunsul stă în cele trei entități fundamentale pe care se sprijină educația. Este vorba de familie, biserică și școală. Acesta este secretul prezențe Irinei aici, la catedră, cu prilejul lansării primului ei volum de poezie, unde eu mi-aș fi dorit-o în viitor ca dăscăliță să o văd, dar ea nu vrea. Ea dorește să devină neurochirurg strălucitor, așa cum este ca și poet. Întrebarea care se ridică este: „Îi va putea păstra România pe acești tineri minunați, aici, în țară?” Irina face cu poezia ei ca lumea să fie mai frumoasă. Aceasta este și menirea poetului, dar noi trebuie să le dăruim în schimb poeților dragostea și recunoștința noastră. O asigur pe Irina Rambu, în numele Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric, de toată dragostea noastră. Felicitări!”, a spus scriitorul Vasile Todi.

În continuare, poetul și jurnalistul Nicolae Pătruț, a povestit cum a descoperit-o pe Irina Rambu, ca o poetă de mare talent, care chiar a și fost premiată la un concurs național. “La începutul lunii octombrie anul trecut, am primit un set de poezii și așa am descoperit că autorul era o fetiță de numai 14 ani. M-au surprins maturitatea, profunzimea, forța, filozofia și coloana vertebrală a versurilor. Atunci am zis să participe la Concursul Național de Literatură pe care noi îl facem în fiecare an toamna, în cadrul serilor de poezie. Și-a lăsat manuscrisele și le-a văzut juriul. S-a făcut o preselecție, unde Irina a trecut. Eu nu știam cine este. Îi citisem numai manuscrisele, dar nu eu am decis ce și cum. Am ascultat părerile juriului. Mi-am dat seama că Irina Rombu este un poet deosebit care are multe de spus în poezie. Cartea și versurile au impresionat și au luat premiul II”, a spus Nicolae Pătruț.

În final extrem de tânăra poetă a mulțumit tuturor pentru că au fost alături de ea la lansarea acestui volum de poezie, la Timișoara. “Dacă eu m-am vindecat prin cuvinte și prin ce am pus în pagină, sper că și dumneavoastră să vă regăsiți în aceste poezii și să descoperiți iubirea și liniștea. Vă îndeamn să vă iubiți pe voi, fiindcă atunci așa vor face și ceilalți din jurul vostru. Vă mulțumesc că sunteți aici cu mine, fiecăruia în parte”, a spus Irina. Prezentăm și mesajul Irinei către cititori tipărit pe ultima pagină a cărții: “Până la vârsta mea fragedă de 14 ani, pot spune că am descoperit o multitudine de frumuseți. Cititul poeziilor m-a calmat mereu, m-a făcut întotdeauna mai fericită. Scrisul poeziilor m-a făcut să îmi dau seama de anumite lucruri. M-a îndemnat să mă descopăr pe mine însămi, să mă respect și să mă iubesc pentru ceea ce sunt. Scrisul m-a făcut să simt și să trăiesc viața pe care mi-am dorit-o mereu. O frumoasă și liniștită viață înconjurată de cărți”, a scris Irina.

