“Iubirea între dar și poruncă divină”, la Timișoara, cu Pictorul Revoluției, Mihai Olteanu

Pictorul Revoluției, Mihai Teodor Olteanu, a deschis încă o expoziție personală cu zeci de tablouri, intitulată “Iubirea între dar și poruncă divină”, vineri 9 martie, la Bastionul Therezia Timișoara, la care au participat foarte mulți iubitori de artă plastică.

Mihai Teodor Olteanu este considerat de peste 20 de ani “Pictorul Revoluției”. De-a lungul timpului, Mihai Olteanu a avut multe expoziții în țară și în străinătate. A fost invitat să expună chiar la New York. De asemenea, prezent la cel de-al 35 le-a Congres al Academiei Româno Americane, a fost invitat să expună la Bari și Toronto. În 1992 aflat la Amsterdam cu o expoziție în care figura și portretul Reginei Beatrix a Olandei i-a dăruit acesteia portretul pe care reprezentanții Casei Regale veniseră să îl achiziționeze. Alte două portrete ale unor membri ai caselor regale europene și un portret al împăratului Japoniei au fost pictate de artist și fac parte din colecțiile în cauză. Mihai Olteanu este un artist de un talent debordant în care iubitorii picturii redescoperă lumina și cromatica Școlii Balcicului, smalțurile ceramicii românești și spirala desenului, un neoimpresionism seducător vizual ce te scufundă în visare. Artistul mai e celebru și prin primirea facută Majestăților Lor, Regele Mihai și Regina Ana la Timișoara, când primarul de atunci Gheorghe Ciuhandu i-a dat mână liberă să îl întâmpine pe Suveran, iar pictorul a pregătit un alai de zece călăreți, cinci pe cai albi și cinci pe cai închiși la culoare, și cu un portret al Regelui Mihai și o icoană ce le-au fost dăruite la intrare în Ghiroda.

Despre pictura lui Mihai Olteanu, Marcel Tolcea, un iubitor de artă, a spus: „Îl cunosc bine pe Mihai, mi-e prieten, ne știm de foarte multă vreme, am fost chiar la prima lui expoziție cu ani în urmă, sprijinită călduros de către regretatul Deliu Petroiu. Atunci, Petroiu mi-a spus că Mihai este un îndrăgostit de culoare. Acest fapt s-a adeverit. Mihai este într-adevăr îndrăgostit de culoare și are o apropiere de culori într-un mod special. Nu e vorba numai de culorile vii, de efuziune sau explozii solare, ci și de întunecimi, penumbre sau spații misterioase, unde negrul, cenușiul, cărbunele sau oțelul și fierul se regăsesc. De fapt artistul pictează nu pentru a ne aduce forme, contururi și suprafețe, ci pentru a ne aduce culori care exprimă și volumetria și situare în spațiu. Culorile vin în fața noastră laolaltă cu florile, cu naturile moarte și cu peisajul. Mihai este unul dintre cei mai buni portretiști. Îmi amintesc că atunci când a venit Majestatea Sa Regele Mihai în Timișoara, a fost expus portretul cu Regele Mihai, care după opinia mea este singurul portret cu viață. Portretul este o artă extrem de dificil de făcut. Titlul expoziției este unul care trimite la religie. Mihai e în culoare și are capacitatea de a ne propune o mirare în fața lumii. Făptura are capacitatea de a trezi în artist nevoia de a-i reda îndumnezeirea, misterul și freamătul, tot ceea ce înseamnă prezența divină, pe care nu numai omul religios creștin o simte, ci și omul tuturor culturilor primitive. Mihai are capacitatea de a se bucura, de a ne transmite nouă celor care privim un dublu, triplu mecanism. În unele picturi, este foarte apropiat. În alte tablouri, culorile exprimă tema, nu formele. Picturile lui transmit ideea unei lumi bune, care se lasă ghicită în bunătatea ei”, a spus Marcel Tolcea, un iubitor de artă.

