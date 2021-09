Iulius Town Timișoara – cel mai mare proiect de regenerare urbană, 2 ani de experiențe spectaculoase și cel mai mare picnic din oraș

Cel mai mare ansamblu mixed-use de regenerare urbană din vestul țării marchează, în acest weekend, doi ani de la inaugurare. Proiectul s-a remarcat prin faptul că integrează funcțiuni multiple, generând valoare prin îmbinarea spațiilor de birouri premium cu zone de retail și petrecere a timpului liber. Pentru a aniversa alături de comunitate, de joi, 16 septembrie 2021, timișorenii sunt invitați la Picnic in My Town, unde vor avea parte de concerte, mâncare delicioasă, premii și multe surprize.

Iulius Town Timișoara aniversează doi ani de la inaugurare, doi ani transpuși în oportunități economice și sociale pentru oraș. Singurul ansamblul mixt din vestul țării, o investiție în valoare de 442 de milioane de euro a companiilor IULIUS & Atterbury Europe, a pus Timișoara pe harta proiectelor recunoscute internațional pentru conceptele mixed-use integrate. Astfel că, anul acesta, Iulius Town a fost desemnat „5 Star Winner Best Mixed Use Development Romania” în cadrul The European Property Awards, cea mai prestigioasă competiție din regiune.

Inima comunității și centrul de business regional

Iulius Gardens continuă să fie principala atracție, oaza de natură în care comunitatea se adună, unde au loc experiențe urbane inedite și unde relaxarea și voia bună sunt cuvintele de ordine. Cei 55.000 mp de spațiu verde formează un „amfiteatru natural”, care a găzduit până acum sute de evenimente și care în pandemie a fost scena artiștilor și locul în care au „evadat” timișorenii la cinema, teatru, spectacole de artă stradală, festivaluri educative, concerte sau au putut admira Gaia, instalația spectaculoasă de lumină a artistului britanic Luke Jerram.

Investiția a avut un impact important asupra calității vieții timișorenilor, inclusiv prin crearea celor peste 8.000 de locuri de muncă în ansamblu. Peste 5.000 dintre angajați dezvoltă tehnnologii inovative în cele trei clădiri de birouri premium United Business Center (UBC) – componenta office a proiectului, dezvoltate și operate în acord cu principiile internaționale pentru clădiri verzi. Aici s-a dezvoltat și principalul pol de business al regiunii, care reunește peste 30 de companii multinaționale, în domenii precum IT&C, cercetare, bancar, avocatură, automotive și multe altele. UBC continuă traiectoria ascendentă și în ceea ce privește noile parteneriate, fapt care se traduce în noi oportunități pentru talentele locale.

Polul de entertainment al Timișoarei

Iulius Town este definit prin entuziasm, diversitate și modernitate și în cei doi ani de la inaugurare a devenit principalul loc de petrecere a timpului liber pentru întreaga familie. Astfel, pe lângă experiențele de shopping de care se bucură timișorenii prin intermediul celor 450 de branduri și care se actualizează constant cu nume așteptate în regiune, s-a lansat în premieră în afara Capitalei cel mai nou și atractiv concept din cinematografia mondială. Piesa de rezistență a multiplexului Cinema City din Iulius Town o reprezintă cele 3 săli VIP, un concept avangardist, care îmbină experiențele gourmet cu spectacolul cinematografic. Totodată, serviciilor și facilităților diverse oferite de un proiect mixt li se adaugă un centru ultramodern de conferințe și evenimente, Iulius Congress Hall, un loc unic pentru evenimente de business și pentru cele private, cel mai mare centru de fitness din România, al World Class, prima grădiniță cu predare în limba engleză și curriculum britanic, dar și școală primară, Wendy Kids, și cea mai diversificată ofertă de cafenele și restaurante într-un singur loc.

Cel mai mare picnic din oraș

Cei doi ani de la inaugurarea Iulius Town, vor fi marcați prin intermediul celui mai mare picnic din oraș – Picnic in My Town – un fusion cu muzică live, atmosferă de festival și preparate pe măsură. Grimus, Vama și Byron vor susține

în Iulius Gardens concerte live, iar DJ-ii vor întreține atmosfera cu track-uri noi și ritmuri electrizante. Costel Bojog va susține cel mai nou spectacol de stand-up al său și va avea grijă ca zâmbetele să fie prezente pe chipurile tuturor. Mix-urile sunt prezente și la Street Food Timișoara, tot în cadrul Picnic in My Town, cu preparate specifice bucătăriilor internaționale, iar Chef FOA se va întâlni cu gurmanzii. Copiii au și ei parte de activități distractive, de la teatru de păpuși, până la spectacole de jonglerii cu foc. Programul complet poate fi consultat pe www.iuliustown.ro.

