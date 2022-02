La Iulius Town, „All You Need is Love & Shopping”!

Iulius Town is in love with you! Timp de două săptămâni îți oferim cadouri la cumpărături, în cadrul campaniei „All You Need is Love & Shopping”. Expoziția „Povești de Iubire din jurul lumii” este locul ideal unde vei putea descoperi o întreagă cronologie a fenomenului cultural al iubirii.

În luna februarie, când sărbătorim Valentine`s Day și Dragobetele, celebrăm dragostea cu premii la cumpărături, dar și cu evenimente tematice. La Iulius Town găsești inspirația pentru un cadou unicat, dar și surprize, pentru că luna aceasta premiem iubirea. În perioada 12 – 27 februarie 2022, poți câștiga unul dintre premiile instant puse în joc. După ce alegi darul perfect pentru jumătatea ta, vino cu bonurile la Centrul Info, unde vei câștiga pe loc una dintre surprizele de la Roata cu Premii! La cumpărături de minimum 150 de lei poți câștiga: două bilete la Cinema City sau vouchere la florăriile Floare de Colț și Carm D`or, momente dulci la Chantia sau câte o doză de energie de la Ted`s Coffee sau Coca-Cola. Iar dacă ai făcut shopping de peste 300 de lei în magazinele din Iulius Town, poți să alegi un voucher la unul dintre restaurantele C House Milano, Fenice, Atmosphere, La Trattoria, Daily sau Manufaktura. Consultă regulamentul pe site-ul Iulius Town Timișoara!

Până duminică, 27 februarie, în Atrium poți să admiri și expoziția „Povești de iubire din jurul lumii”, unde vei descoperi artefacte și obiecte de memorabilia, instalații creative și artistice supradimensionale, ilustrații, videouri, colecții de obiecte din universul amoros, zone interactive, galeria cuplurilor celebre, simboluri şi idei din trecut despre iubire și multe altele.

