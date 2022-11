La Spitalul Victor Babeș Timișoara, GeneXpert depistează în mai puțin de două ore TBC-ul

Sistemul GeneXpert reprezintă o tehnică de biologie moleculară modernă folosită pentru diagnosticul rapid și precis al diferitelor tipuri de infecții. Printre acestea se numără complexul MTB (Mycobacterium tuberculosis), microorganismul care provoacă tuberculoza, dar și încărcăturile virale în cazul infecțiilor cu virusurile hepatice B, C și HIV.

Laboratorul de analize al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș are în dotare acum 4 asemenea aparate ultramoderne. Sistemul reprezintă singura metodă de testare moleculară autonomă, complet automatizată.

“Sistemul GeneXpert MTB/RIF este o metodă de screening rapid a complexului MTB, microorganismul care provoacă tuberculoza, dar și a rezistenței la rifampicină, un antibiotic utilizat în tratarea acestei maladii. Practic, vorbim de o diagnosticare rapidă, dar și cu precizie a tuberculozei, inclusiv a celei multidrog rezistente, în mai puțin de două ore.

Prin comparație, prin metodele de până acum, metodele tradiționale, rezultatul era obținut doar după 21 de zile. GeneXpert se bazează pe o tehnică de amplificare semi-cantitativă RT-PCR (real time polymerase chain reaction) a ADN-ului bacilului tuberculozei. Această metodă oferă specificitate şi sensibilitate înalte pentru diagnosticul bolii tuberculoase”, spune conf. univ. dr Elena Hogea – șef laborator analize medicale Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Pentru identificare sunt folosite probe biologice ale pacientului, sputa și diverse alte produse patologice (lichid pleural, aspirat bronșic, urină, LCR, fragment osos, fragment ganglionar, lavaj gastric).

Avantajele acestui aparat sunt legate de timpul extrem de mic necesar obținerii rezultatului, posibilitatea testării în apropierea punctului de îngrijire, sensibilitatea crescută, dar și specificitate ridicată și un risc scăzut de contaminare. Mai mult, sistemul este foarte ușor de utilizat. Aparatul este calibrat anual, astfel încât să nu poată da erori.

“Vorbim de un test ce poate fi considerat suficient de simplu și robust pentru a fi introdus și utilizat în diagnosticarea tuberculozei. În varianta clasică erau folosite examenele de laborator uzuale, microscopie, cultură, care necesitau foarte mult timp. În plus, aparatul poate fi utilizat și pentru determinarea rapidă a încărcăturilor virale. De exemplu, pentru HIV, aparatul are nevoie de 90 de minute, iar pentru virusurile hepatice B și C, aproximativ o oră. Totodată, tehnica mai poate fi folosită pentru determinarea rapidă și eficientă a unor microorganisme, stafilococul auriu meticilino-rezistent, virusul SARS-CoV-2, HPV sau Clostridium difficile”, spune conf. univ. dr. Elena Hogea – șef laborator analize medicale Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Două dintre sistemele aflate în laboratorul unității sanitare sunt folosite pentru diagnosticarea tuberculozei și a rezistenței la principalul antibiotic folosit în tratamentul TBC, iar celelalte două pentru stabilirea încărcăturii în cazul HIV și hepatită B și C.

Potrivit OMS, în fiecare an sunt diagnosticate peste 9 milioane de cazuri noi de tuberculoză, iar numărul deceselor se ridică la aproape 2 milioane.

Comentarii

comentarii