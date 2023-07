La Timișoara se va finaliza primul dintre cele trei centre de mari arși din România

Lucrările de la viitorul centru de mari arși din Timișoara avansează, fiind chiar înaintea celor din Târgu Mureș, și București, a precizat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, venit să vadă evoluția șantierului. Proiectele acestor unități medicale dedicate pacienților cu arsuri erau blocate, spune ministrul

”Discutăm despre un subiect sensibil, cel al pacienților cu arsuri grave. După momentul 2016 a existat o mare emoție publica și intenția de a realiza, în România, o infrastructură care să poată să deservească acest domeniu. În luna decembrie a anului 2021, când am venit la Ministerul Sănătății, am găsit cele 3 proiecte prin care trebuiau să se construiască Secțiile de Arși, mă refer la București, Târgu Mureș și la Timișoara, complet blocate, deci erau foarte mici șansele de continuare a acestor proiecte, ele erau finanțate de Banca Mondială. Am hotărât, împreună cu colegii mei, să redeschidem capitolul de negociere cu Banca Mondială și lucrul cel mai important, am reușit să obținem o noua finanțare care să poată să facă posibilă funcționarea acestor centre”, a declarat Rafila.

Vestea bună pentru noi este că unitatea de la Timișoara este cea mai avansată.

”Centrul de la Timișoara este cel mai avansat, am semnat, de asemenea, contractul la Târgu Mureș și urmează să îl semnăm și pe cel de la București. Deja aici s-a amenajat terenul, se realizează protecția diverselor tipuri de instalații care există aici pe teren. În cadrul complexului Spitalului Județean de Urgenta Timișoara vă exista această nouă clădire care să ofere 12 locuri noi pentru pacienți cu arsuri grave sau de nivel intermediar. Există același concept constructiv, la fel vor fi la Târgu Mureș și la București, cate 12 unități de tratare a pacienților cu arsuri”, a mai subliniat ministrul.

Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a spus:

“Un exemplu este și dotarea clinicii de urologie, inaugurată, în 2022, extinderea de unități de primiri urgențe și maternitatea pe care o vom finaliza până la sfârșitul anului 2023.

Mai sunt și alte proiecte cum este construcția unui centru de excelență sau proiectul Spitalul Nostru, toate sunt parte a acestui concept modern de sănătate, pentru că timișorenii și cetățenii din județul să ai să aibă condiții superioare de tratament.

Învățământul și sănătatea sunt prioritate pentru noi. Atunci când reușești să rezolvi aceste probleme pui o pietricică la baza consolidării tale ca și stat, pentru că îți pasă de cetățenie pe care îi slujești!”

Managerul Spitalului Județean Timișoara, Dorel Săndesc, a amintit că va implementa un proiect revoluționar intitulat ”Spitalul Nostru”: ”O recepție, de primire și triere a pacienților, chiar de la intrare în unitatea sanitară, pentru ca atunci când cetățeanul ajunge în spital să nu mai rămână dezorientat și chiar înspăimântat.

Scopul este și crearea unei atmosfere liniștitoare și de încredere pentru pacienți. Un spital trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru un act medical de calitate, iar acest lucru se întâmplă când întreaga unitate funcționează la anumite standarde. De asemenea, se va construi si un centru de excelență la Spitalul Județean Timișoara”.

În România, problema pacienților cu arsuri a devenit extrem de vizibilă după Colectiv. Atunci s-a ajuns în situația în care se cereau numeroase locuri special destinate acestor pacienți. Experiența de până acum la nivel mondial a arătat că nu se lucrează așa.

