La UVT, a debutat a patra ediție a conferinței Security Challenges in the Balkans Region, cu invitațți din 10 țări

Marți 3 noiembrie 2020, la ora 9.30, la Universitatea de Vest Timișoara, a debutat a patra ediție a conferinței anuale „Security Challenges in the Balkans Region”, la care participă oficialități și reprezentanți ai mediilor academice din 10 țări: România, Italia, SUA, Bulgaria, Franța, UK, Croația, Serbia, Polonia, Turcia.

La evenimentul de deschidere au transmis mesaje către participanți și au salutat organizarea celei de-a patra ediții a conferinței, în formatul întâlnirii restrânse și a evenimentului cuprinzător deschis online, Liliana Oneț, prefect al județului Timiș, Alin Nica, președinte al Consiliului Județean Timiș și Dominic Fritz, noul primar les al Timișoarei.

Datorită restricțiilor legate de starea de alertă, impusă din cauza evoluțiilor pandemiei cu noul coronavirus, conferința are loc într-un cadru de organizare special, cu o limită maximă de participanți prezenți față în față, impusă de legislație, dar cu o participare semnificativă în formatul de comunicare online și cu difuzarea live a dezbaterilor pe site-urile organizatorilor (www.newstrategycenter.ro și www.uvt.ro/ro/security2020) și pe pagina de Facebook a evenimentului (https://www.facebook.com/events/391977018854281). Evenimentul din acest an se va desfășura respectând toate măsurile legale cu privire la oprirea răspândirii COVID-19.

În mesajul său, rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, a spus:

„Nu este întâmplător faptul că această conferință de securitate, unică prin amploare și specific, astăzi la a patra ediție are loc la UVT. Preocuparea comunităţii academice din UVT, dedicată formării unei culturi de securitate moderne, care a cunoscut de-a lungul ultimilor ani mai multe forme, inclusiv prin dezvoltarea programului masteral de Studii de Securitate Globală, a condus la acreditarea universităţii noastre ca furnizor de programe educaţionale de formare în studii de securitate, destinate specialiştilor UE.

UVT a obținut anul acesta statutul de membră a Colegiului European de Securitate şi Apărare (CESA) al Uniunii Europene (UE), în cadrul căruia va participa, prin componente educaţionale, la dezvoltarea resurselor umane din UE, urmare a proiectelor strategice derulate şi a orientării structurale către dezvoltarea culturii de securitate în mediul academic.

Zona noastră, multiculturală prin tradiție și europeană prin vocație, zona Banatului, această parte a culturii europene, este un pivot strategic în proiecțiile de securitate ale UE și NATO și considerăm vitală implicarea mediului universitar în promovarea tuturor instrumentelor care pot contribui la conservarea securității în Balcani”.

Tot în deschiderea lucrărilor, rectorul UVT i-a invitat pe reprezentanții autorităților centrale și locale să adreseze participanților mesaje referitoare la rolul dezbaterilor din cadrul conferinței anuale de securitate în Balcani pentru comunitatea locală, dar și pentru comunitatea județului Timiș și a regiunii.

În ordinea desfășurătorului din programul conferinței, au urmat lucrările din primul panel, dedicat dimensiunilor securitare din perioada crizei pandemice, lucrări moderate de domnul Laurențiu Ștefan, consilier prezidențial și profesor asociat la UVT. Au avut intervenții în lucrările panelului doamna Simona Cojocaru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Excelența Sa, domnul ambasador Sergiu Celac, Excelența Sa, domnul ambasador Lazăr Comănescu și Excelența Sa domnul ambasador George Bologan.

După desfășurarea lucrărilor în primul panel, tot astăzi sunt planificate alte trei paneluri de specialitate, dedicate locului Balcanilor în geopolitica globală, amenințărilor și vulnerabilităților din perioada pandemiei, proiecțiilor post-pandemie și dimensiunilor aparținând conflictului hibrid dezvoltat prin infodemie, conform programului conferinței.

Regiunea Balcanilor rămâne un spațiu deosebit de important pentru securitatea europeană, provocările cu care se confruntă zona intensificându-se în ultimii ani, cu atât mai mult cu cât a intervenit și noul context al crizei pandemice. Astfel, Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center organizează această dezbatere de talie internațională aici, la Timișoara, pentru a sublinia în primul rând legăturile istorice ale capitalei Banatului și pentru a evidenția faptul că Balcanii reprezintă o zonă vitală pentru securitatea României.

Programul:

09.30 – 09.50 Official opening: Mr. Marilen Pirtea, Rector of West University of Timișoara, Romania; Ambassador Lazăr Comănescu, former Minister of Foreign Affairs member of the Scientific Council, New Strategy Center, Romania, Mr. Dominic Fritz, Mayor of Timișoara, Mr. Alin Nica, Chairman of the Timiș County Council, Mrs. Liliana Oneț, Prefect of the Timiș County

09.50 – 11.15 The Balkans and the Security Challenges in the Pandemic Crisis. The Day After Tomorrow

Chair: Mr. Laurențiu Ștefan, Research Associate, West University of Timișoara, Romania

Mrs. Simona Cojocaru, State Secretary, Ministry of National Defence, Romania (confirmed)

Ambassador Lazăr Comănescu, former Minister of Foreign Affairs member of the Scientific Council, New Strategy Center, Romania (confirmed)

Ambassador Cristian Diaconescu, member of the Scientific Council, New Strategy Center, former Minister of Foreign Affairs, Romania (confirmed)

H.E. Emil Hurezeanu, Ambassador of Romania to Germany, Romania (confirmed)

H.E. George Bologan, Ambassador of Romania to Italy, Romania (confirmed via VTC)

10.45 – 11.15 Open discussion

11.40 – 13.15 Security Challenges in the Balkans Region and the Great Power Competition

Chair: Major general (ret.) Leonardo Dinu, Member of the Scientific Council of the New Strategy Center, former Deputy Chief of Military Intelligence Directorate, Romania

General (Ret.) Vincenzo Camporini, Member of the Board of Directors, Institute of International Affairs – IAI, Former Chief of Defence General Staff, Italy (via VTC)

Lieutenant General (ret.) Ben Hodges, Pershing Chair in Strategic Studies, Center for European Policy Analysis (CEPA), former commander United States Army Europe, USA (confirmed – via VTC)

Lieutenant General (ret.) Florian Coldea, Professor, National Intelligence Academy, Visiting Professor, West University of Timișoara, Romania (confirmed)

Mr. Yordan Bozhilov, Founder and President of the Sofia Security Forum, Bulgaria (confirmed via VTC)

Mr. Emmanuel Dupuy, President of the Institute for European Perspective and Security, France (confirmed via VTC)

12.40– 13.15 Open discussion

14:45– 16:30 Economic Crisis after Pandemic: Threats and Opportunities for Regional Cooperation

Chair: Mr. Marilen Pirtea, Rector of West University of Timișoara, Romania

Mr. Virgil Popescu, Minister of Economy, Romania (confirmed)

Mr. Radomir Tylecote, Senior Research Analyst, Institute of Economic Affairs, United Kingdom (confirmed via-VTC)

Mrs. Cătălina Dodu, Country Manager Atos, Romania

Mrs. Ana Maria Boromisa, Head of Department for International Economic and Political Relations, Institute for Development and International Relations IRMO, Croatia (confirmed via-VTC)

Mr. Alexander Klein, General Manager & VP Operations Flex, Romania

Mr. Adam Eberhardt, Director, Center for Eastern Studies – OSW, Poland (confirmed via VTC)

15:50 – 16:30 Open discussion.

16.50 – 18.20 Hybrid Warfare in the Balkans. Infodemics and not only

Chair: Mr. Silviu Rogobete, Professor, West University of Timisoara, Romania

Mrs. Alina Bârgăoanu, Senior Associate Expert, New Strategy Center, Dean, Faculty of Communication and Public Relations, National School of Political Science and Public Administration (SNSPA), Romania (confirmed via VTC)

Ms. Jelena Milic, Director, Center for Euro-Atlantic Studies, Serbia (confirmed via – VTC)

Ms. Antonia Colibășanu, Analyst, Geopolitical Futures, Romania (confirmed via VTC)

Mr. Greg Melcher, Chief Operations Officer, Center for the Study of New Generation Warfare, USA (confirmed via VTC)

Mr. Murat Aslan, Faculty Member, Hasan Kalyoncu University, Turkey (confirmed via VTC)

17.35 – 18.15 Open discussion

18.20 – 18.30 Conclusions: Ambassador Cristian Diaconescu, member of the Scientific Council, New Strategy Center, former Minister of Foreign Affairs, Romania

