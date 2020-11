La UVT cultura e capitală! Seară de dialog: Mircea Mihăieș – Horia Roman Patapievici

La UVT cultura e capitală. Universitatea de Veste Timișoara organizează, miercuri, 25.11.2020, de la ora 18:30, o seară de dialog, online, pe tema „Civilizația și dreptul de a ofensa”.

Moderator va fi profesorul și scriitorul Mircea Mihăieș, avându-l ca invitat pe cunoscutul scriitor, filosof și eseist contemporan, Horia-Roman Patapievici.

Membru de onoare al comunității academice a UVT, încă din anul 2012 când i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al UVT, Horia-Roman Patapievici are un bogat parcurs în domeniul culturii și publicisticii.

Producător TV a două spectacole pentru TVR Cultural, membru de onoare al Institutului Ludwig von Mises și membru al Uniunii Scriitorilor din România, Patapievici a debutat ca eseist în 1992, în Revista Contrapunct, iar de atunci a avut contribuții diferite, inclusiv editoriale, în Revista 22, Dilema Veche, Orizont, Vatra, Secolul 20 și Evenimentul Zilei.

Printre cele mai importante scrieri ale domniei sale amintim „Cerul văzut prin lentila”, „Zbor în bătaia săgeții. Eseu asupra formării”, „Politice” sau „Omul recent (Remarks on the Recentness in Man)”.

Vă invităm să vă bucurați de un schimb de idei alert, participând la acest eveniment transmis LIVE, pe pagina de facebook a UVT -îndeamnă UVT.

