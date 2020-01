Lensa.ro a deschis un showroom de optică la Timișoara

Lensa.ro, cel mai mare magazin online de optica de pe piata din Romania, a deschis luna aceasta cel de-al treilea showroom. Dupa investitiile din Bucuresti si Cluj-Napoca, compania a ales Timisoara pentru a continua expansiunea.

In total, investitiile din ultimele 12 luni in cele trei showroom-uri Lensa.ro din Romania, precum si in modernizarea depozitului, depasesc un sfert de milion de euro.

“Incepand de anul trecut, am decis sa investim in Romania pentru a crea o retea de showroom-uri moderne de optica. Pe langa Bucuresti, ne-am dorit sa fim prezenti si in orasele in care avem deja un mare numar de clienti. Pe masura ce numarul de comenzi va continua sa creasca si in alte zone ale tarii, vom face noi investitii si in alte puncte cheie”, a declarat Daniel Craciun (30 de ani), fondator si CEO al Lensa.ro.

Showroom-ul din Timisoara are o suprafata de 141 de metri patrati si expune 500 de produse, brandurile: Polarizen, Ray Ban, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Hawkers si altele. Acestea sunt si cele mai cautate marci de catre clientii din Romania, avand preturi de pornire de 99 de lei. Magazinul Lensa din Timisoara este situat pe Strada Gheorghe Lazar, nr. 30-32, cartier Circumvalatiuni.

“Piata de optica din Timisoara are potential foarte bun de dezvoltare. Odata cu acest nou magazin, ne asteptam la o crestere de 5-10% a vanzarilor totale”, a precizat Florin Nita, Business Development Manager Lensa.ro.

Cel mai mare magazin Lensa.ro este cel din Bucuresti, avand o suprafata de peste 500 de metri patrati si peste 2.000 de modele de ochelari, de la 90 de branduri de renume, printre care Ray-Ban, Police, Guess, Polarizen, Vogue, Silhouette, Hawkers, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Balenciaga, Polaroid, etc.

Showroom-ul din Cluj-Napoca, are 87 de metri patrati si expune peste 427 de produse. Investitia a fost de 50.000 euro.

Cifra de afaceri de peste 5 MIL. euro in 2019

Pentru 2020 Lensa.ro estimeaza o cifra de afaceri de peste 7 milioane de euro din comertul cu ochelari de soare, ochelari de vedere, lentile de contact colorate si lentile de vedere. Anul trecut, Lensa.ro a incheiat cu o cifra de afaceri de peste 5 milioane euro.

Pe langa varietatea mare de modele, Lensa.ro ofera clientilor si o gama extinsa de servicii de optica, cum ar fi: determinarea gratuita a dioptriilor, adaptare la lentile de contact, consultanta specializata privind achizitia de ochelari de vedere, montaj lentile de ochelari, reparatii rame.

Lensa.ro este un brand romanesc detinut de antreprenorii Daniel Craciun (30 ani) si Florin Nita (42 ani), care dupa sase ani s-a pozitionat intre cei mai mari jucatori pe piata de optica din Romania, avand peste 100.000 de comenzi anual. Compania Lensa.ro a primit mai multe diplome in ultimii ani la Gala Premiilor eCommerce din Romania. Website-ul Lensa.ro a fost desemnat magazinul anului atat in 2018 cat si in 2019.

Comentarii

comentarii