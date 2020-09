Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, parteneriat strategic cu școli din Turcia, Lituania, Portugalia și Spania

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj a realizat, prin proiectul „STEAM iSTEAMwork”, un parteneriat strategic cu instituții similare din Turcia, Lituania, Portugalia și Spania. „Spiritul progresist al marelui filozof şi savant creştin olandez, unul dintre cei mai mari cărturari ai Renașterii nordice, Erasmus, figură importantă, „Prințul Umaniștilor”, supranumit „gloria de încununare a umaniștilor creștini”, a onorat Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj prin numeroasele proiecte care ne dau posibilitatea de a studia, de a ne forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la programe de învăţare în alte țări, graţie finanțării unor parteneriate transnaționale între diferite organizații și instituții de educație, formare și tineret, cu care Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj cooperează și construieşte punți între sistemul educațional și câmpul muncii, pentru facilitarea acoperirii deficitului de competențe necesare astăzi. Noi, cei care reprezentăm colectivul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”, ne putem mândri cu amprenta pe care acest mare savant a lăsat-o peste elevii noştri. Orice început este dificil; am făcut paşi mici, timizi, am crescut şi am crezut în noi, în colegii noştri şi în elevii noştri. La început a fost doar speranţa, dar prin puterea de a îndrăzni, ne-am croit drum înspre orizonturi europene. Ȋn acest an ne mândrim cu proiectul STEAM iSTEAMwork, un proiect de parteneriat strategic aprobat în România, prin colaborarea profesorului Cosmin Comşa cu Semra Dağlı, din Hatay, Turcia, cu Danuta Zuzo din Eišiškės, Lituania, cu Alexandra Marinheiro din Paredes de Coura, Portugalia, cu Fernando Merino Muriana din Villafranca De Los Barros, Spania. Pe tot parcursul proiectului, elevii noştri vor lua contact cu valorile culturale europene, iar şcoala nostră îşi va pune amprenta şi va reprezenta cu mândrie Lugojul în toată comunitatea europeană”, a declarat Silvia Gheleșian, directoarea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj.

