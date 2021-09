Liderul interlop Lucian Boncu, transferat la Penitenciarul Oradea, pentru că la Timișoara cunoștea mulți deținuți și chiar polițiști de penitenciar

Incarcerat la Penitenciarul Timisoara, dupa o scurta escapada in Italia, pentru a-si executa pedeapsa de 8 ani primita in dosarul de trafic si consum de droguri, liderul interlop Lucian Boncu a devenit, rapid, un personaj influent in randul detinutilor, motiv pentru care conducerea inchisorii a decis sa-l tranfere in alta unitate de detentie.

Este vorba despre Penitenciarul Oradea, unde Lucian Boncu isi va executa pedeapsa alaturi de alte 563 de persoane private de libertate, fara sa mai fie nevoie de o monitorizare speciala.

”Din ratiuni de siguranta s-a decis transferul condamnatului Lucian Boncu la Penitenciarul Oradea, intrucat, aici, la noi, cunostea multi detinuti si chiar politisti de penitenciar si era nevoie de o supraveghere speciala”, a declara comisarul sef Georgica Alexeev, directorul Penitenciarului Timisoara, pentru impactpress.ro.

Liderul interlop Lucian Boncu mai are pe rolul instantelor de judecata inca doua dosare penale. Este vorba despre cel de omor din culpa, dupa ce a accidentat mortal o batrana din Giroc, si dosarul sechestrarii unui taximetrist din Bucuresti intr-un cazinou din Timisoara.

