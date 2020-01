Locomotiva unui tren care tracta 40 de vagoane a luat foc – Video

Locomotiva ce tracta 40 de vagoane cisterna goale a luat foc intre Merisor si Banita.Incidentul a avut loc la miezul nopții, iar flăcările au afectat o locomotiva electrica Tip EA de 125 tone.”Pompierii militari din cadrul Detasamentului Petrosani au intervenit cu 2 ofiteri, 20 subofiteri , 4 autospeciale de lucru cu apa si spuma, 2 autosanitare smurd si 1 echipaj CBRN. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ 4 ore, interventia fiind dificila, implicand realizarea unui dispozitiv de stingere pe circa 700 metri lineari”In urma evenimentului a fost restrictionat traficul feroviar in zona, fiind afectate 7 trenuri de marfa si un tren calatori, stationat in gara din Petrosani- trenul interregio 1835, cu 30 pasageri.S-a reușit localizarea și lichidarea incendiului in limitele găsite, evitandu-se dezvoltarea si propagarea la vagoanele cisternă precum și pericolul unor explozii. In urma evenimentului nu au fost inregistrate victime.Incidentul a avut loc la miezul nopții și, din cauza pericolului major, la nivel ISU Hunedoara a fost activată grupa operativă. În plus, Prefectul județului a dispus activarea Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei, cu reprezentanti din cadrul IJJ, IPJ, Serviciului Politie Transport Feroviar si Regulator circulatie CFR.