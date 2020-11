Loviură de teatru la CJ Timiș. Alin Nica nu propune la plen votarea vicepreșediților instituției

Votarea celor doi vicepreședinți ai Consilului Județean Timiș nu va avea loc în cadrul plenului de miercuri, a anunțat Alin Nica, cu doar câteva minute înainte de debutul ședinței. Variania ”politicaly correct” spune că șeful PNL Timiș și al CJT să amâne alegerea celor în cauză pentru ca ”USR Timiș să rezolve problemele semnalate în județ”. Probabil vorbim doar despre neajungerea la un acord acceptat de cele două părți implicate, PNL și USR PLUS.

!În urma întâlnirii de astăzi cu Cristian Moș, președintele USR Timiș, am hotărât să mai acord o șansă alianței dintre partidele noastre și să amân alegerea vicepreședinților la Consiliul Județean pentru ca USR Timiș să rezolve problemele semnalate în județ. Nu voi propune și nu vom vota astăzi la Consiliul Județean vicepreședintele PNL, ca să oferim, încă o dată, timp și o mână de ajutor posibililor noștri parteneri care au dificultăți de gestionare a organizațiilor din teritoriu”, a anunțat Nica.

În ciuda eșecului care apare, el insistă că vrea un parteneriat cu cei de la USR PLUS și așteaptă ”doar un semn” în acest sens.

”Așa cum am declarat în toată această perioadă, îmi doresc un parteneriat stabil, pe termen lung. Noi am dat dovadă de fair-play când am votat în Consiliul Local viceprimarul Alianței USR PLUS, pe domnul Lațcău. Așteptăm un semn din partea partenerilor noștri de negocieri iar dacă vor reuși să își rezolve problemele din teritoriu, vom convoca ședința de Consiliu pentru alegerea vicepreședinților, USR-PLUS și PNL”, a mai menționat Nica.

