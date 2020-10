Ludovic Orban este categoric: ”Atât la nivelul judeţului Timiş, cât şi la nivelul oraşului Timişoara, PNL va forma majorităţile de guvernare locală cu USR-PLUS” – Video

Ludovic Orban a declarat sâmbătă la Timişoara, la ceremonia de deputare a jurământului de către preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Adrian Nica, că PNL va forma majorităţi atât la nivelul judeţului Timiş, cât şi la cel al oraşului cu USR-PLUS. Declaraţia premierului vine în contextul în care au exista tensiuni între partide privind colaborarea la nivel local. Preşedintele interimar al PNL Timiş, Alin Nica, a semnat vineri protocolul de colaborare locală cu USR- PLUS, după ce în urmă cu o zi negocierile dintre cele două formaţiuni au eşuat.

„Ca premier al României garantez prin activittatea mea de acum susţinerea din partea Guvernului pentru totate proiectele importante pentru judeţul Timiş şi Timişoara. Atât la nivelul judeţului Timiş, cât şi la nivelul oraşului Timişoara, PNL va forma majorităţile de guvernare locală cu USR-PLUS. Să fim clari, limpezi. Sigur că la baza acestei colaborări trebuie să stea argumente solide, non agresiune între cele două părţi şi să stea la bază obiectivele comune privind guvernarea locală”, a afirmat Ludovic Orban.

Premierul a mai spus că Guvernul că va pune accent pe finalizarea celor de infrastructură, dar şi pe cele noi, precum Autostrada Timişoara – Belgrad, stadionul ori sala polivalentă.

”Am ţinut să fiu prezent la această sedinţă festivă la invitaţia preşedintelui Alin Nica, pentru a transmite un mesaj simplu. Guvernul pe care îl conduc respectă autorităţile locale alese care cunosc cel mai bine nevoile concrete locale. Pentru noi descentralizarea nu e vorbă în vânt, sunt reguli. Autorităţile locale se vor confrunta în perioada care va urmă, pe lângă imperativul major de a lupta cu succes împotriva pandemiei de coronavirus cu necesitatea de punere în practică a unor planuri de dezvoltare fără precedent. Conlucrarea dintre primari, preşedintele de Consiliul Judeţean şi Guvern este fundamentală în perioada care va veni. În ce ne priveşte încercăm să creştem viteza de adoptare a proiectelor şi de implementare atât pentru cele de la nivel local, cât şi pentru cele de la nivel naţional. Vă garantez că aşa cum am arătat când eram ministrul Transporturilor şi de aproape 1 an de când sunt premier, toate proiectele pe care le implementează Guvernul pentru Timiş şi Timişoara vor fi duse la bun sfârşit. Încă de când am fost ministru am fost legat de proriectele din Timiş: centura Lugoj, acel pasaj despre care se credea că nu se mai termină, autostrada Timişoara , primul sfert de centură, centura Detei şi acum avem proiecte să terminăm centura, proiectul sălii polivalente şi multe altele pe care nu aş vrea să le enumăr. Următorii ani vor fi dinamici în care autorităţile locale să arate sprijin antreprenorial. Îl felicit pe Alin Nica pentru alegere, îi felicit pe consilierii judeţeni aleşi şi le doresc că la final de mandat să fie mândri de realizările lor”, a completat Orban.

Printre invitaţii la ceremonia de învestitură se află şi primarul ales al municipiului Timişoara Dominic Fritz. Validarea candidatului USR-PLUS în funcţia de primar al municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a fost atacată în instanţă. Trei contestaţii au fost depuse la Judecătoria Timişoara.

A luat cuvântul şi primarul nou ales al Timişoarei, Dominic Fritz, care a dat asigurări că va colabora cu Alin Nica pentru binele locuitorilor Timişoarei şi ai Timişului.

„Mă bucur că avem o nouă echipă tânăra la Consiliul Judeţean, că avem un nou preşedinte cu multe idei pentru judeţ. În calitate de primar ales va asigur că o să colaborăm pentru Timişoara şi Timiş şi mă bucur că avem şi sprijinul Guvernului României pentru că avem multe proiecte pe care trebuie să le împingem în faţă”, a declarat Fritz.

Călin Dobra (PSD), cel care a condus, în mandatul care tocmai se încheie, Consiliul Judeţean Timiş, a predat ştafeta lui Alin Nica (PNL), noul preşedinte ales al Consiliului Judeţean Timiş.

„Astăzi marcăm un moment solemn din viaţa judeţului nostru, ne înscriem pe un nou ciclu în care cetăţenii care ne-au dat votul aşteaptă de la noi realizări, proiecte concrete, lucruri bune pentru oraşele, comunele şi satele judeţului nostru. Mulţumesc celor care m-au votat şi celor care nu m-au votat pentru că de astăzi sunt preşedintele tuturor locuitorilor judeţului nostru. Ne aşteaptă momente dificile în context pandemic, ne aşteaptă priecte frumoase pe care trebuie să le îndeplinim şi să le continuăm, ne aşteaptă proiecte strategice care au nevoie de sprijinul Guvernului României: centura, autostrada Timişoara- Moraviţa, sala polivalenta, stadionul, dar pe lângă acestea mă rog bunului Dumnezeu să le ducem pe toate la bun sfârşit”, a declarat Alin Nica, după ce a depus jurământul.

De asemenea, consilierii judeţeni aleşi au depus jurământul, în cadrul ceremoniei.

