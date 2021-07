Mama îndurerată a tânărului fotbalist care s-a înecat a lansat o petiție pentru interzicerea înotului în lacul Ghioroc

După ce în 18 iunie tânărul fotbalist Dănuț Radu și-a pierdut viața în lacul de la Ghioroc, mama acestuia a lansat o petiție în care cere autorităților să interzică înotul în lacul respectiv, întrucât este un pericol prea mare pentru populație.

Mama victimei, Radu Angela, este totuși de părere că înotul în lacul care de fapt este, la origine, o balastieră, este prea periculos pentru a nu fi interzis complet. Petiția a adunat, până acum, 297 semnături.

„Nu vreau să credeți că am ceva cu promovarea “litoralul vestului ” cât am cu promovarea “lacului” care de fapt este o baltă ,o fostă balastieră care și la 3m de mal poate depăși 4-5 m adâncime. Această baltă mi a luat tot ce am avut mai bun și mai frumos pe lumea asta, pe copilul meu, universul meu, sufletul meu și practic viața mea. E cel mai cumplit lucru care i se poate întâmpla unui părinte. Prin această petiție doresc să nu mai treacă și alți părinți prin calvarul prin care trecem noi familia lui Dănuț așa cum îi ziceau toți prietenii și cunoștințele! Dănuț nu a murit de infarct așa cum susține primarul comunei Ghioroc (ținând cont că certificatul de deces a fost eliberat de primăria care o conduce dumnealui cu dovada de la IML) dar e mai ușor sa dai vina pe mort și să nu mai specificăm că salvamarul a intrat până la genunchi în apă și a zis că el nu mai intră că nu mai are rost. As vrea să îi întreb pe cei ce acuză cum ar fi reacționat dacă în locul copilului meu era al lor? Aș mai vrea dacă tot aveți program la salvamari atunci după ce se încheie programul, puneți paznic sau găsiți o soluție. Și apropo în legătură cu hidrobicicletele, de ce nu aveți veste de salvare? Asta așa ca un ultim sfat de la o mama distrusă de durere. Și sper din toată inima să vă gândiți și la oameni înainte de a face bani de pe urma lor!”, transmite Radu Angela în petiție.

