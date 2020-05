Marcel Vela despre organizarea nuntilor dupa 15 mai: Cat si cum, va fi o analiza absolut stiintifica, facuta de catre epidemiologi si infectionisti

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost intrebat, joi seara, daca se vor putea organiza nunti dupa data de 15 mai, el precizand ca acest lucru va fi evaluat de catre specialisti, in functie de contextul epidemiologic din acel moment.



“Nuntile se pot organiza si acum, va puteti casatorii in pace si liniste, dar cu 8 persoane, pana in 15 mai, pe durata starii de urgenta. Dupa 15 mai, in functie de cum evalueaza situatia epidemiologica, vom lua o decizie in cadrul CNSSU in legatura cu numarul de persoane care pot participa la evenimente de ordin personal, de genul nuntilor”, a declarat, joi seara, Marcel Vela, raspunzand mai multor intrebari pe care le-a primit pe aceasta tema pe pagina sa de Facebook.



“Cat si cum va fi o analiza absolut stiintifica, facuta de catre epidemiologi si infectionisti, analiza care va fi ulterior evaluata in Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta”, a mai spus Vela.



Acesta a afirmat ca respectarea tuturor masurilor pana in 15 mai poate aduce o perspectiva optimista.



“Ca sa ajungem intr-o faza optimista si de perspectiva, in care sa putem ajunge de la 8 la un alt numar de persoane, trebuie ca pana in 14-15 mai sa fim foarte constiinciosi, foarte responsabili, sa respectam prevederile ordonantelor, sa respectam distantarea sociala, sa aplicam toate conditiile de igiena personala, sa purtam masca, manusi daca este cazul, sa stim cum sa evitam locuri aglomerate, sa respectam conditiile de la intrarea in magazin pentru a avea rabdare sa nu fie mai multi oameni in acelasi loc”, a mai spus Vela.



Acesta a explicat ca, daca peste doua saptamani numarul de cazuri va fi in crestere nu va exista o analiza optimista in niciun domeniu.



"Asa ca acest raspuns nu este la mine, analiza nu este la specialisti, cheia este la fiecare intre noi. Depinde de comportamentul nostru si de ceea ce mai rabdam un pic inca", a mai spus Vela.

