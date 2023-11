Maria Grapini, alături de copiii cu dizabilități. Eurodeputatul PUSL a devenit partener și ambasador al campaniei „Facem binele să crească!”, organizată de Fundația Star of Hope România!

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a fost prezent, miercuri seară, la Gala Binelui pentru copii cu dizabilități, organizată de Fundația Star of Hope România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Star of Hope International Suedia.

„În aceasta seară, am participat la Gala Star of Hope Romania, la Iași. Asociația se ocupă de îmbunătățirea calității vieții, în special a copiilor cu dizabilități! Felicitări, Organizației, pentru proiectele și munca depusă! Am achiziționat un frumos tablou realizat de un copil minunat! Acești copii sunt adesea izolați, marginalizați și nu primesc sprijinul de care au atâta nevoie pentru a-și îmbunătăți viața și a avea un viitor mai bun, fiind nevoie să fie susținuți necondiționat. Am licitat și am decis să dau o bursă de 300 de euro/ luna timp de un an unui copil.”, a precizat, după eveniment, eurodeputatul Grapini.

Potrivit reprezentanților Fundației Star of Hope România, „ca o expresie a recunoștinței Fundației pentru implicarea acesteia în cauzele sociale și pentru interesul pe care îl manifestă față de binele comunității”, Maria Grapini a fost invitată și a acceptat imediat să devină partener și Ambasador al campaniei acestei inimoase fundații, intitulată “Facem binele să crească”. Campania se va desfășura în perioada 7 octombrie – 31 decembrie 2023 și are drept scop atragerea atenției asupra unei categorii de copii extrem de vulnerabili, care adesea sunt uitați sau neglijați – copii cu dizabilități, în special cei din mediul rural, care provin din familii sărace și nu au acces la terapie de reabilitare sau educație adecvată.

În contextul în care, în multe comunități rurale, nu există centre de reabilitare sau terapie specializată, iar familiile cu resurse limitate se confruntă cu dificultăți în asigurarea serviciilor adecvate pentru copiii lor, eurodeputatul PUSL, susținătoare a multor proiecte similare, a decis să se implice necondiționat și în susținerea acestei campanii.

Alături de europarlamentarul Grapini, la acest eveniment special a fost prezentă și Excelența Sa, Therese Hyden, Ambasadorul Suediei în România. De asemenea, au mai fost prezenți Consulul onorific al Suediei, Reprezentantul Centrului francez, Consulul onorific al Franței, delegații internaționale, personalități din lumea culturală, politicieni, ambasadori, oameni de afaceri și reprezentanți ai ONG-urilor din România.

Anul acesta, Fundația și-a propus să strângă 240 de burse de terapie pentru copiii cu dizabilități. O bursă de terapie pentru un copil cu dizabilități are un cost de 1500 lei/lună, totalizând suma de 18.500 lei/an.

