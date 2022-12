Mascații au săltat proxeneți care au plasat fete minore “clienților” din Timiș

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizata, au efectuat, astazi, 6 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Prahova, Ialomita si Constanta intr-o cauza avand ca obiect infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism, trafic de minori, act sexual cu un minor si viol.

Din materialul probator administrat a rezultat faptul ca, in cursul anului 2021, membrii grupului care au desfasurat anterior activitati infractionale pe linia proxenetismului, fapte pentru care de altfel au fost cercetati si condamnati, au luat rezolutia de a initia si constitui un grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor de trafic de minori si proxenetism.

In acest scop, au recrutat mai multe persoane vatamate minore, pe care le-au obligat la practicarea prostitutiei in beneficiul lor patrimonial.

Unul dintre membrii grupului a avut rolul de a racola persoanele vatamate minore pe care le-a abordat prin intermediul unor retele de socializare in scopul inducerii acestora in eroare pretinzand ca urmareste dezvoltarea unor relatii sentimentale cu acestea.

Ulterior, persoanele vatamate majore care au fost determinate sa se prostitueze si persoanele vatamate minore au fost transportate si cazate in apartamente inchiriate in diferite localitati din Romania, situate pe raza judetelor Constanta, Ialomita, Buzau, Prahova, Alba, Timis si Arges.

In vederea atragerii potentialilor clienti, membrii grupului au postat anunturi telefonice pe diverse site-uri de internet.

Pentru a mentine un control permanent asupra persoanelor vatamate minore, apelurile clientilor au fost preluate, la solicitarea traficantilor, de catre alte persoane de sex feminin care se prostituau in favoarea acestora de mai mult timp.

In ceea ce priveste una dintre persoanele vatamate minore, in varsta de 15 ani, care a fost rapita de catre membrii grupului de la adresa de domiciliu situata in judetul Hunedoara, transportata si, ulterior, cazata intr-un apartament inchiriat pe raza judetului Ialomita, au fost exercitate presiuni de natura fizica si psihica (oferirea de bauturi alcoolice, inducerea ideii ca activitatea de prostitutie este una sigura si ca din aceasta se obtin sume mari de bani, loviri repetate, lipsirea de libertate in mod ilegal prin incuierea sa in locuinta etc.) in vederea determinarii ei la practicarea prostitutiei. In conditiile in care persoana vatamata minora a refuzat in mod constant sa practice prostitutia, aceasta a fost violata de catre unul dintre traficanti.

In cazul unei alte persoane vatamate minore, supusa, de asemenea, in mod frecvent unor agresiuni fizice, s-a retinut ca aceasta, pentru a-si asigura scaparea, a incercat sa fuga din apartamentul unde era obligata sa intretina relatii sexuale contra cost prin trecerea dintr-un balcon in altul situat la nivelul superior al cladirii unde era tinuta.

In urma perchezitiilor efectuate au fost ridicate 4 telefoane mobile si diverse inscrisuri.

La una dintre adresele perchezitionate a fost identificata o victima a traficului de minori care a fost referita impreuna cu fiul sau nou-nascut reprezentantilor D.G.A.S.P.C. Constanta in vederea evaluarii, consilierii si aplicarii masurilor de protectie speciala.

La sediul D.I..I.C.O.T. – Structura Centrala, au fost conduse, in vederea audierii, 4 persoane cu privire la care exista banuiala rezonabila ca sunt implicate in activitatea infractionala.

