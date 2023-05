Masterclass dedicat avangardei cinematografice americane la Cinema Victoria din Timișoara

Insula 42, Centrul Cultural Clujean și Cinema Victoria, în parteneriat cu Festivalul Ceau Cinema!, vă invită în data de 4 iunie, începând cu ora 18.00, la Cinema Victoria din Timişoara la un masterclass susținut de Richard Peña, renumit curator, programator și educator de cinema american, dedicat avangardei cinematografice americane a anilor ’40-’60. Intrarea este liberă.

Anii 1920 au marcat apariția unui nou tip de cinema, în special în Franța și Germania, creat cel mai adesea de artiști asociați altor medii artistice. Aceste “filme de avangardă” marcau un protest artistic față de dominația modelului hollywoodian, demonstrând varietatea posibilităților limbajului cinematografic. În Statele Unite, de abia în anii 1940 a explodat cu adevărat o avangardă cinematografică, ajutată și de faptul că armata americană a pus pe piață aparate de filmat și de îmbunătățirile majore ale peliculei de 16mm. Veniți din contexte foarte diferite, acești realizatori au creat filme nu doar foarte personale, dar care au provocat constant limitele limbajului cinematografic.

Evenimentul de față va explora rădăcinile intelectuale și artistice ale acestei mișcări și evoluția sa, cu proiecția a patru scurtmetraje reprezentative pentru diversele etape și tendințe din sânul avangardei cinematografice americane: MESHES OF THE AFTERNOON (1943, Maya Deren și Alexander Hamid), A MOVIE (1958, Bruce Conner), CAT’S CRADLE (1959, Stan Brakhage) și T.O.U.C.H.I.N.G (1968, Paul Sharits).

Richard Peña este un renumit curator, programator și educator de cinema, un extraordinar cunoscător al cinematografiei internaționale. Actualmente profesor de film și studii media la Universitatea Columbia din New York, el a fost între 1988-2012 director de programare al Film Society of Lincoln Center din New York și director al New York Film Festival, unde a realizat retrospective ale unora din cei mai importanți realizatori de film din întreaga lume și a lansat și susținut programe dedicate unor variate cinematografii naționale. A activat ca profesor invitat la universitățile Princenton, Harvard și Sorbona și a susținut cursuri la universități precum Beijing University, Gedai Art Institute (Tokyo), Universidad de Cine (Buenos Aires) sau Universidad Catolica de Chile. Richard Peña este de asemenea gazda emisiunii TV săptămânale Reel 13 pe canalul public WNET/Channel 13 din New York.

Intrarea la masterclass este liberă, fără rezervare, în limita locurilor disponibile. Proiecțiile și discuția se vor desfășura în limba engleză, fără traducere.

Evenimentul este organizat de Insula 42, Centrul Cultural Clujean și Cinema Victoria, în parteneriat cu Festivalul Ceau, Cinema! Detalii pe: cinemavictoria-tm.ro

