Medic ATI, de 28 de ani, rezident la Spitalul Județean din Timișoara, găsit mort. În ultima perioadă lucrase numai pe secția COVID

Vlad Marinescu, un medic de numai 28 de ani din Timișoara s-a sinucis. Băiatul ieșise din tura de noapte, iar în ultima perioadă lucrase numai pe secția COVID. Mama acestuia a sunat aseară în jurul orei 22 la 112 explicând că fiul ei, rezident la Spitalul Județean din Timișoara este căzut la pământ.

Se pare că medicul și-a injectat substanțe care se folosesc în secțiile de ATI.

Prof Dorel Săndesc crede că stresul din ultima perioadă ar fi de vină pentru această decizie îngrozitoare. Dr. Săndesc spune că cei mai slabi de înger, cum era și rezidentul, cedează. De un an de când lucrează pe COVID sunt toți căzuți la pământ cu psihicul.

Toți apropiații sunt șocați de această veste. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, scrie antena3.ro.

,,Medicul rezident a lucrat pe COVID o buna perioada de timp, in ultimele zile a lucrat pe ATI normal (nu COVID, n.r.). Am fost informati in aceasta dimineata de faptul ca acesta a fost gasit decedat in locuinta sa. Necropsia va stabili ce anume s-a intamplat. Colectivul SCJUPBT isi exprima regretul vis a via de aceasta tragedie nemarginita”, transmit reprezentantii Spitalului Judetean Timisoara.

UPDATE: ”La data de 4 aprilie a.c.,în jurul orei 22:00, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie şi-a găsit baiatul de 27 de ani decedat în casă. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în care se efectuează verificări pentru stabilirea cauzei decesului”, a transmis IPJ Timiş.

UPDATE: Dr. Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara, atenționează că nu trebuie trecut cu vederea că și medicii sunt oameni și au și ei suferințe și slăbiciuni, iar lupta cu COVID-ul de un an pe mulți i-a epuizat: ,,Colectivul SCJUPBT își exprimă condoleanțe familiei și regretele vis a via de această tragedie nemărginită. Era un medic excepțional, un student de 10. A lucrat o perioadă și pe zona roșie, cu bolnavii COVID, în ultima perioadă a lucrat pe ATI non-COVID. Este posibil ca medicul să se fi sinucis din cauza stresului imens la care sunt supuși medicii în această perioadă. Să nu creadă cineva că, dacă suntem medici, suntem Dumnezei, și noi avem trăiri emoționale și vieți personale și probleme de sănătate. După un an de luptă cu boala COVID indiferent de specialitatea pe care o au medicii și de experiență dacă lucrezi și 24 de ore pe zi după o gardă și știi că ai făcut tot ceea ce ai putut și un pacient moare de COVID sau altă patologie nu înseamnă că pe medici nu îi afectează. Îi afectează mult, fiindcă sunt și medicii oameni. Toată presiunea din ultima vreme i-a afectat pe mulți medici. E studiu făcut la Spitalul Victor Babeș Timișoara arată că sunt mai mult de 50% dintre cadrele medicale care suferă de burnout”

