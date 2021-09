Medicul Virgil Musta: 98% dintre cei internați în spital cu COVID sunt nevaccinați. În Timiș nu mai sunt locuri la terapie intensivă

Pacienții care ajung în spital în valul 4 al pandemiei au forme ceva mai severe decât cei din valurile precedente, iar 98% dintre sunt nevaccinați, spune medicul timișorean Virgil Musta. De altfel, numărul de paturi în zona pentru COVID a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a fost suplimentat, după ce în ultimele zile a fost „o explozie” de pacienți care au ajuns la unitatea medicală.

„Această creștere în progresie geometrică este undeva așteptată din partea specialiștilor, deoarece contagiozitatea acestei tulpini de virus este foarte mare. Acest lucru face ca, pe de o parte, numărul de îmbolnăviri să crească rapid. Pe de altă parte, acest lucru duce la umplerea rapidă a spitalelor. Secțiile de terapie intensivă lucrează, mare parte, la capacitate maximă și probabil că suntem în continuare pe panta ascendentă a acestui val, ceea ce înseamnă că va crește în continuare acest număr de îmbolnăviri”, a spus Virgil Musta la Digi24.

„Evoluția acestor cazuri este puțin mai severă decât a celor din celelalte valuri, iar datorită contagiozității foarte mari crește numărul celor care necesită internare în spital”, a adăugat el.

Medicul spune că în județul Timiș nu mai sunt locuri la terapie intensivă.

„Dintre cei internați la noi în spital, 98% sunt nevaccinați. Avem o persoană vaccinată, dar care are o patologie asociată importantă, de aceea am și internat-o, tocmai ca să nu evolueze sever”, a precizat el.

Potrivit reprezentanților spitalului, numărul de paturi a fost suplimentat cu 23, astfel că totalul locurilor destinate pacienților cu COVID în Secția de Boli Infecțioase a unității ajunge la 99.

„În ultimele zile a fost o explozie, practic, de pacienți infectați cu Sars CoV 2 care au ajuns la noi, având forme moderate, dar și severe. Nu puțini sunt cei care au nevoie de oxigen suplimentar. Am fost nevoiți să extindem zona roșie și am introdus alte câteva saloane de la boli infecțioase. Pacienții care erau în acele saloane până acum au fost mutați intr-o zonă albă de pe o altă secție. Pentru asta am reorganizat Secția de Pneumologie. Vrem să o păstrăm albă. Nu ne putem permite să neglijăm pacienții cu patologii acute, asta în primul rând, dar nici pe cei cu neoplasme.

La etajul 1 vor fi tratați atât pacienții cu diagnostic de pleurezie, cu pneumonii, altele decât cele produse de coronavirus, BPOC, dar și cei cu neoplazii pulmonare. La etajul doi vor fi tratați pacienții cu TBC. Nu vom renunța la paturile din zona albă în care trebuie să tratăm pacienții cu afecțiuni pulmonare care necesită internare”, a spus Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. Victor Babeș Timișoara, citat de Mediafax.

