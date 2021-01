Mesajul cutremurător lăsat de adolescentul găsit mort lângă o clădire

Radu, adolescentul din Deva căutat cu disperare de familie şi de poliţişti, a fost găsit mort lângă o clădire din Deva. Băiatul ar fi fost diagnosticat cu depresie/anxietate și ar fi urmat un tratament.

Radu, un elev de 18 ani din Deva a fost găsit decedat lângă o clădire din apropierea Liceului de Artă din oraș. Băiatul fusese dat dispărut de familie pe 2 ianuarie.

„Fiul meu, Radu Ionescu a dispărut de acasă pe data de 31.12.2020, la ora 17 din zona Gojdiu, vizazi de şcoala Andrei Şaguna din Deva. La momentul dispariţiei purta o geaca albastra, blugi negri. Este tuns chel, ochi albaştrii verzui, înălţimea de 1,68 si 55 kg. Dacă deţineţi informaţii despre el, vă rog anuntaţi poliţia sau sunaţi-mă la numărul de telefon…”, a fost mesajul tatălui acestuia.

Câteva zile mai târziu, oamenii legii i-au identificat trupul neînsuflețit lângă o clădire aflată în construcție.

“În data de 06.01.2021, ora 12:46, Poliția Municipiului Deva, a fost sesizată prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe la baza unui imobil situat pe strada Ciprian Porumbescu din municipiul Deva, se află cadavrul unei persoane de sex masculin. Polițiștii ajunsi la fața locului, au stabilit identitatea pesoanei decedate, ca fiind tânărul de 18 ani, dispărut in data de 31.12.2020. Cadavrul a fost ridicat si transportat la Seviciul de Medicină Legală in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor morții. In cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infractiunii de ucidere din culpa”, a anunțat Poliția.

Nu s-au stabilit încă circumstanțele în care tânărul de 18 ani ar fi murit, poliția demarând cercetările în acest caz. Însă, în apropierea locului tragediei, oamenii legii au găsit o sticlă de whisky și telefonul victimei, scrie Adevărul. În ce priveşte consumul de alcool, acesta avea o alcoolemie de 1,9 la mie.

Joi, colegii și prietenii i-au adus un ultim omagiu tânărului. Unii dintre ei au declarat pentru Adevărul că Radu suferea de depresie și anxietate.

Un fost coleg spune că Radu i-ar fi trimis un mesaj, în urmă cu câteva săptămâni, în care îi mărturisea că „nu se simte ok”, potrivit sursei citate.

„Sunt blocat într-un coșmar, nu sunt ok, ştiu că eşti confuz, dar aşa e, aş vrea să pot sa schimb totul, de la început spre sfârșit, spre deosebire de Dumnezeu, corpul meu, fie că schimb totul de la început până la final, tot aici o să fie. Dar nu, sunt blestemat. O să îmi fie viaţa, aşa am văzut-o, de la început, de ar fi o opţiune, una încât să ştiu că totul o să fie bine”.

SUrsa: observator.tv

