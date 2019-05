Metroul şi fântânile, SF-uri la care Nicolae Robu nu renunţă

Primăria Timişoara va continua să comande studii de (pre)fezabilitate pentru fântânile din intersecţiile oraşului şi pentru un metrou, dar pe alt traseu decât pe cel avansat în 2013, în partajare cu CFR. Asta, pentru că CFR a obţinut între timp finanţări europene pentru a-şi extinde actualele linii de suprafaţă şi nu mai există niciun interes de a şi le coborî în subteran. Cel puţin pentru următorii 30 de ani.

”Se tot vorbeşte despre studii de fezabilitate pentru fântâni din intersecţii; sunt necesare pentru purificarea aerului. Nu este un lux”, a afirmat Nicolae Robu în conferinţa de presă de vineri, de la PNL.

Cât despre faptul că a mai existat un SF pentru metrou, iar acum se comandă altul, edilul a explicat că ”lucrurile sunt într-o anumită dinamică, iar când noi am făcut studiul de fezabilitate pentru un metrou, am vizat traseul actualelor căi ferate. La acea vreme, studiul nostru de prefezabilitate a primit toate avizele de ducere în subteran a liniilor de cale ferată şi de realizare cu această ocazie a unei linii de metrou de la Ministerul Transporturilor, în 2013. Este un lucru peste care s-a trecut uşor şi a fost făcut uitat. Am fost primul oraş din provincie în care s-a vorbit despre metrou, ideea a fost luată în derâdere. Dar pentru că CFR are un proiect cu finanţare europeană pentru modernizarea şi extinderea sistemului de cale ferată pe actuala tehnologie, pe acea movilă de pământ, a căzut acea variantă de transformare a zonei şi probabil că în următorii 20-30 de ani linia de cale ferată va rămâne pe actuala movilă. Ceea ce putem noi face este să organizăm anumite pasaje pe sub ea. Acum facem un SF de metrou pe cu totul alte trasee care să facă legătura între principalele puncte din zona periurbană cu staţii care deservească locuri de maxim interes din oraş”, a afirmat primarul.

Nicolae Robu a explicat că metroul nu se va realiza curând, ”dar dacă astfel de obiective nu au pregătit un SPF, nu vor avea niciodată şansa de a se realiza vreodată. Pentru astfel de obiective trebuie să fii pregătit în orice moment, dacă apare o oportunitate de finanţare de la bugetul de stat, european sau din alte surse. La acea vreme, eu am fost căutat de o firmă care reprezintă statul chinez şi care era dispusă să realizeze metroul cu banii lor proprii, pe baza acelui studiu de prefezabilitate. Eu i-am îndrumat la Ministerul Transporturilor, dar apăruse acea finanţare pe fonduri europene şi nu se mai putea materializa acea idee. Dar dacă nu aveam nimic, niciun document, niciun studiu, ci doar le spuneam că am vrea să avem un metrou şi să ne dea bani, ar râde lumea de noi. Întotdeauna, marile obiective încep cu studii de prefezabilitate, şi chiar legea te obligă să le ai. Nu înseamnă că toate se şi materializează”, a spus Nicolae Robu.

Câte SF-uri se vor mai face? Primarul nu ştie, dar susţine că dacă nu se refăceau SF-urile pentru pasajele Jiul şi Popa Şapcă, acestea lămâneau la vechea lărgime, de două benzi, pentru că cei care le-au făcut atunci au fost lipsiţi de viziune.

”Am făcut SF pentru Jiul şi Popa Şapcă pentru că se voia tot cu 2-3 benzi. Eram demni să se dea cu pietre după noi, ca în 2017 să faci pasajul cu 3 benzi! Nu au avut viziune cei care le-au făcut la început”, a conchis Nicolae Robu.

