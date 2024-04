Milionarul iordanian Mueen Al Shawish, zis și „Mimo”, cel mai puternic dezvoltator imobiliar din Giroc, dat în urmărire generală

Condamnat de Curtea de Apel Timișoara la aproape 2 ani de închisoare cu executare, milionarul de origine iordaniana Mueen Al Shawish, zis și „Mimo”, unul dintre cei mai puternici dezvoltatori imobiliari din Giroc, partener de nădejde pentru celebrul Puiu Minda, a fost dat in urmărire generală.

Anunțul a apărut pe pagina de internet a Politiei Române, la secțiunea ”Persoane Urmărite”, după ce polițiștii nu l-au găsit la domiciliu pentru a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei.

Potrivit unor apropiați, milionarul iordanian ar fi plecat de mai mult timp în țară sa de origine, unde a așteptat decizia Curţii de Apel Timișoara.

Foarte traumatizat de perioada in care a stat in Penitenciarul Timișoara, in timpul măsurii preventive a arestului, Mueen Al Shawish si-a anunțat prietenii si cunoscuții ca va face orice pentru a nu se mai întoarce in pușcăria de pe Popa Șapca, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii