Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu investitorii din Timiș, la Consiliul Județean

Florin Cîțu, ministrul Economiei, a venit luni, 30 noiembrie, la Timișoara. În prima parte a zilei, acesta s-a întâlnit cu oamenii de afaceri din județ și regiune, pentru ca în conferința de presă de la prânz să își prezinte concluziile. Nu o dată, ministrul a ținut să sublinieze că guvernul PNL nu a crescut taxele, așa cum atacă opoziția, ci chiar a eliminat unele sau redus altele.

„A fost lansat programul de guvernare al PNL, cu care venim în fața locuitorilor. O componentă foarte importantă este sprijinirea mediului de afaceri. Mediul de afaceri are, în primul rând, nevoie de sprijin, prin predictibilitate și măsuri luate împreună cu reprezentanții mediului de afaceri”, a început Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș și președinte interimar PNL Timiș.

„Sunt bucuros să fiu la Timișoara. Acum 30 de ani, în decembrie, de aici a început eliminarea socialismului, a comunismului, a lui Ceaușescu și a tot ce a însemnat negativ pentru România timp de 45 de ani. Duminică, sper să continuăm și să eliminăm și rămășițele sau urmașii lui Ceaușescu, Iliescu și tot ce a urmat. Duminică, sper să scăpăm de PSD și să pornim să construim România, așa cum am spus și așa cum a arătat ultimul an”, a spus și Cîțu.

„Zona de vest a fost zona care a tras economia mult timp. Și oamenii de afaceri, chiar dacă nu sunt așa vocali ca alții, contribuția lor este importantă la dinamica trag economia. Doar ce am fost la o întâlnire cu aceștia. Am reafirmat ceea ce spun de la începutul anului: PNL nu introduce taxe și nu va introduce taxe nici anul viitor. Orice ar spune propaganda asta plătită a socialiștilor despre noi, nu introducem taxe. Cea mai mare dovadă este că în 2020 am început cu eliminarea taxelor introduse de socialiști.

Am eliminat supraaciza la carburant, prețul la combustibil a scăzut imediat. Am eliminat acea măsură nenorocită: supraimpozitarea contractelor part-time, care îi făcea pe antreprenori să plătească pentru angajați și perioada pe care nu lucrau. Am eliminat TVA-ul defalcat. Tudose nu-și mai aduce aminte, dar el a venit cu ea. El a venit și ne-a băgat-o pe gât, distrugând companii în România, le-a îndreptat spre faliment. Am eliminat naționalizarea pilonului II de pensii, o măsură nenorocită pe care tot Tudose care, devenit astăzi foarte vocal, voia să o facă, împreună cu Ciolacu care era vicepremier atunci. Se fac că au uitat.

Am eliminat ordonanța 114, care din punct de vedere a lui Ciolacu, Grindeanu și așa mai departe, era o măsură văzută ca cea mai bună pentru economie. Era o măsură care a pus pe butuci sectoare întregi de economie! A fost cea mai dură măsură din ultimii 30 ani. Le-am eliminat pe toate acestea și am reușit, într-o perioadă de criză economică, care a fost generată de cea de sănătate, să avem venituri mai mari la buget decât anul trecut când aveam aceste taxe. Am arătat că economia, viziunea liberală funcționează!”, a spus ministrul.

El a mai menționat că guvernul a reușit, în 2020, să și colecteze mai mulți bani din TVA. În același timp, conform lui Cîțu, guvernul a și rambursat cu 3 miliarde mai mult tot din TVA, a făcut investiți de 34,5 miliarde de lei în primele 10 luni și a reușit să plătească concediile medicale la timp. „Programul nostru de guvernare e pe dezvoltare, nu pe taxe punitive!”, rezumat acest viziunea PNL

O altă măsură anunțată de ministru este prelungirea termenului de depunere a cererilor pentru reeșalonarea datoriilor începând cu starea de alertă. Dacă până acum, termenul era de 25 decembrie, acesta va fi de 15 ianuarie, sau cel puțin așa a spus Cîțu că va propune în următoare ședință de guvern. Informatizarea ANAF și fișierul electronic, dar nu numai, sunt alte măsuri promise de liberal.

Acesta a amintit de cele 3 miliarde de euro luate prin împrumut cu dobândă 0% de la Comisia Europeană, fonduri Schuur, bani care urmează să fie folosiți pentru sprijinirea mediului de afaceri. Ministrul nu a ezitat să spună și de cei 80 de miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile care ar putea să ajungă în România.

Bugetul României, în viziunea PNL, va trebui construit pe trei obiective mari, a spus Cîțu: sănătatea, investițiile, independența financiară a României. Educația, deși nici în acest an nu a fost finanțată cu 6% din PIB, așa cum prevede legea, o duce mai bine, consideră ministrul, în ultimul an nivelul fiind de 5,3%, cel mai mare de până acum, cu tot cu investițiile în tablete, echipamente pentru cursuri online și alte investiții impuse de pandemia de COVID-19.

Despre creșterea salariului minim, Cîțu spune că nu se vrea să dea prea multe detalii, rezumat la a spune: Am văzut și în discuțiile de mai înainte cu mediul de afaceri, o creștere a salariului minim însemnă o problemă chiar în această perioadă de criză pentru antreprenori”. Despre pensii, el a mai spus că PNL dorește, în următorii 4 ani, treptat, o creștere a punctului de pensie cu 46%. „Discuția este dusă în direcția greșită, vorbind de procente. Anul acesta, am crescut punctul de pensie cu 177 de lei, cea mai mare creștere înregistrată vreodată”, a spus Cîțu. Legat de inflație, acesta a mai spus că se dovedește că atacurile „socialiștilor” sunt neîntemeiate.

„Au fost trei luni – august, septembrie, octombrie – cu venituri mai mari decât anul trecut. Am avut și o absorbție mai bună a fondurilor europene. Sunt sectoare care au mers bune, au crescut și veniturile declarate. (…) Economia nu o duce atât de prost pe cât o face propaganda asta plătită să se creadă. Anul trecut a fost o colectare foarte proastă, dar după ce am eliminat toate taxele introduse de socialiști, am reușit să avem venituri mai mari. Sunt multe explicații, contextul este altul. Sunt optimist pentru viitor”, a încheiat Cîțu.

Comentarii

comentarii