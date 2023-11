Mobilizare de forțe pe malul Begăi, la fosta Terasă Boss – video

Mobilizare de forțe, miercuri dimineața, pe malul Begăi. Mai mulți muncitori, o autobasculantă și un excavator au fost aduse, la ora 7:30 pentru a începe demolarea fostei Terase Boss. Operațiunea se desfășoară în fața clubului sportiv CFR, unde chiriaș a fost Michael Viel.

Acțiunea, anunțată inițial pentru 1 octombrie, vizează construcțiile ilegale de pe malul Begăi, dar, în cazul Terasei Boss, fostul chiriaș a dărâmat singur tot ce a fost construit.

Conform Primăriei Timișoara, la ora 10 și 30 de minute, Dominic Fritz va face declarații, la primărie, despre operațiune.

Update: Prezenți pe șantierul unde deja se sparge asfaltul parcării, la clubul CFR, viceprimarul Ruben Lațcău și administratorul public Matei Creiveanu au încercat să intre cu forța în incinta terasei Gatsby, situată lângă Terasa Boss, Au fost însă opriți de către paznici.

UODATE: ”Azi dimineață am început să demolăm construcțiile ilegale de pe malul Begăi. Credea cineva că nu vorbesc serios? Două instanțe au confirmat că dispoziția de demolare pe care am emis-o este legală și în vigoare. Bineînțeles că am asistat și încă vom asista la multe ruperi de cămăși, plânsete, amenințări, avocați cu voce gravă, atacuri prin ricoșeu, live-uri disperate. Dar nu ne vom opri. Redăm timișorenilor patrimoniul lor. Unde au fost terase ilegale, clădiri șubrede și betoane sparte, va fi spațiu verde. Pentru că orașul e al nostru al tuturor, nu al șmecherilor”, a spus primarul Dominic Fritz.

„Terasa Boss” a ocupat o suprafață de 6.425 mp din domeniul public al municipiului Timișoara, valoarea estimată de primărie a acesteia fiind de 2,6 milioane euro.

Operatorii terasei, socieatatea M BOX SECURITY SERV SRL și ADRIA SRL – au cerut, în 19 mai 2023, suspendarea dispoziției primarului Dominic Fritz, prin care s-au impus măsurile de demolare. În 25 mai 2023, Primăria a câștigat în primă instanță, iar în 20 septembrie 2023, a câștigat definitiv procesul de suspendare a executării dispoziției de demolare. Aceasta este prima dintre construcțiile edificate pe terenul municipiului Timișoara, pe malul canalului Bega, pentru care primarul Dominic Fritz a emis dispoziție de demolare și care urmează să fie desființate.

Conform primăriei, ”valoarea terenurilor ocupate ilegal este de circa 22 de milioane de euro”.

