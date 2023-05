Municipalitatea timișoreană lansează o campanie de combatere și distrugere a ambroziei

Primăria Timișoara combate răspândirea ambroziei prin inermediul unei campanii de creștere a gradului de conștientizare cu privire la efectele negative ale acestei plante asupra sănătății oamenilor. În cadrul campaniei, vor avea loc acțiuni de verificare și identificare a terenurilor infestate cu specii de buruieni aparținând acestui gen de plante.

Responsabilitatea identificării suprafețelor pe care crește ambrozia revine, conform legii, autorităților administrației publice locale. Primăriile trebuie să verifice, anual, terenurile de pe raza lor administrativ-teritorială, să identifice proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții unde au fost depistate focare de infestare cu ambrozie și să îi someze în timp util, astfel încât lucrările de combatere să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an.

În ceea ce privește acțiunea de distrugere a ambroziei, această obligație revine proprietarilor sau deținătorilor de terenuri unde au fost identificate astfel de focare de infestare. După distrugerea buruienilor, proprietarii menționați mai sus au obligația să informeze, în scris, administrația publică locală pe raza căreia se află terenul infestat, pentru ca aceasta să verifice aplicarea lucrărilor de combatere a ambroziei.

În cazul în care proprietarii de terenuri – persoane fizice sau juridice – nu efectuează lucrările de eradicare a plantei cu potențial alergen acolo unde este cazul, aceștia vor primi un avertisment, iar dacă în continuare nu se conformează obligației ce le revine, li se vor aplica amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv între 10.000 și 20.000 lei, în cazul persoanele juridice.

Echipa Biroului de Avize și Control Mediu din cadrul Primăriei oferă câteva recomandări utile referitoare la combaterea și distrugerea ambroziei. În majoritatea cazurilor, ambrozia ocupă spații/vetre compacte. Prin urmare, cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe alineamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor. Când ambrozia este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când planta are 10 – 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință. Pentru eficacitatea acțiunii, se recomandă cositul repetat de 2-3 ori pe an. Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii.

