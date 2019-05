Muzeul din Lugoj își deschide porțile în Noaptea Muzeelor

Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Lugoj va marca și în acest an „Noaptea Europeană a Muzeelor”, eveniment sărbătorit, anual, în muzeele din Europa. Astfel, sâmbătă, 18 mai, între orele 19 şi 24, muzeul din Lugoj îşi va deschide porţile tuturor doritorilor, pe care îi invită să viziteze expozițiile permanente și temporare ale instituției, intrarea fiind liberă. În cadrul evenimentului, la ora 20, va fi vernisată expoziția temporară „Lugojul – 685 de ani de atestare documentară“, dedicată oraşului de pe Timiș, pentru a aniversa secolele scurse de la prima sa atestare documentară, din anul 1334. „Muzeografii vor oferi o veritabilă lecţie de istorie locală, în ideea ilustrării vechimii seculare a oraşului nostru. Aproape pe tot parcursul Evului Mediu, Lugojul apare cu titulatura de oppidum (târg). Reprezentând un puternic bastion împotriva atacurilor otomane asupra Banatului, cetatea feudală a Lugojului, atestată documentar pe 22 august 1386, este o incontestabilă mărturie a unei istorii îndepărtate. Vitejia manifestată de locuitori în luptele cu turcii, dar și a fidelitatea față de Casa de Zapolya este apreciată în epocă, Lugojul primind în anul 1551, o diplomă și un blazon din partea reginei Isabella – replici ale acestora vor putea fi admirate de vizitatori în expoziția foto-documentară din Noaptea Muzeelor. Importanța localității este reliefată și prin reprezentarea cartografică, Lugojul fiind întâlnit pe unele dintre cele mai vechi hărți ale zonei“, a precizat Daciana Vuia, directorul Muzeului de Istorie, Etnografie şi Artă Lugoj. Totodată, manifestarea prilejuită de marea sărbătoare europeană a Nopții Muzeelor le propune, în acest an, lugojenilor să trăiască experiența vizitei la muzeu într-un mod special, evenimentul ocazionând o inedită colaborare a muzeului cu Asociația AlternativEd Lugoj. Acest proiect de parteneriat va marca “Săptămâna Națională a Voluntariatului”, propunând sub titlul “Pe firul tradiției – Șezătoare la muzeu”, o serie de ateliere interactive pentru copii: pictură pe vase de ceramică; păpuși confecționate pe linguri de lemn; brățarile prieteniei; basme populare, snoave, legende.

